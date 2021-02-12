Обігрів часів середньовіччя: машиністи "Укрзалізниці" гріють салони тепловозів папером (відео)

Залізничники передали "привіт" главі "Укразалізниці". Їм доводиться папером відігрівати лобові вікна, щоб бачити дорогу.

Співробітники "Укрзалізниці" записали два відеоролики, в яких продемонстрували в яких умовах їм доводиться працювати: вони прямо в салонах тепловозів розпалюють папір, щоб відігріти вікна та мати можливість бачити дорогу. Ролики опублікував Telegram-канал PavlovskyNews.

"Ось така ситуація на сьогоднішній день в локомотивах. Таким чином відігріваємо вікна, оскільки нічого не видно. Машиністи роблять невеликі віконця, щоб було видно хоча б сигнали", — розповів один із залізничників.

На відео продемонстрували й те, що з боку помічника машиніста через лобове скло взагалі нічого не видно.

"Ну що, Жмак [глава УЗ Володимир Жмак, — ред.]? Залізничники не заслуговують підвищення зарплати? Є питання до керівництва. Чому немає навіть склообігрівачів? Чому локомотивні бригади повинні так страждати?", — запитав залізничник.

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Нагадаємо, на початку грудня в мережі з'явилися відео провідника УЗ, який рубав дрова для опалення вагона. Такий "обов'язок" провідника здивував користувачів мережі, особливо з огляду на резонансні події навколо єдиного залізничного перевізника країни. Коментатори згадали аномально високі зарплати топ-чиновників компанії.

Пізніше УЗ випустила відеоролик, в якому представниця компанії Олена Лось розповіла, що провідники в робочий час рубають дрова через те, що половина залізничних шляхів не електрифіковані, тому вагони доводиться підтоплювати дровами з вугіллям.