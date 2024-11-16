Як зробити смартфон "тупим": додатки для власників пристроїв Android та iPhone (відео)

Minimalist Phone і Dumb Phone допоможуть позбутися соцмереж і постійних свайпів — користувач проводитиме менше часу онлайн.

Нещодавно Фокус повідомляв про те, що молодь у Європі відмовляється від смартфонів, обираючи кнопкові телефони. Це стає трендом, однак не обов'язково купувати новий гаджет, адже можна вже наявний смартфон перетворити на "цеглу", пише wired.com.

Деякі люди повертаються до звичайних телефонів, щоб уникнути соціальних мереж, обміну миттєвими повідомленнями та нескінченного потоку контенту (тепер створюваного як штучним інтелектом, так і людьми). Вони мають такі корисні функції, як GPS-навігація та фотозйомка. Але немає необхідності купувати новий пристрій: встановивши кілька застосунків і змінивши деякі налаштування телефону, можна уповільнити потік даних з інтернету.

"Якщо ви готові до більш спокійного життя і хочете зробити свій смартфон "тупим", то для iPhone і пристроїв на ОС Android є кілька додатків", — ідеться в матеріалі.

Як зробити "тупим" Android-смартфон

Для користувачів Android додаток Minimalist Phone — один із найкращих варіантів. Він обійдеться в 5 доларів на місяць, хоча буде дешевшим, якщо заплатити одразу 30 доларів і отримати довічну підтримку від розробників. Також є семиденна безкоштовна пробна версія, яка дає змогу визначити, корисний застосунок чи ні.

Minimalist Phone - це те, що відоме як лаунчер: тип додатка Android, який повністю замінює більшу частину інтерфейсу, включно з домашніми екранами та меню.

Minimalist Phone пропонує простий і зрозумілий інтерфейс. Під час налаштування користувачеві пояснять філософію програми, а потім потрібно буде схвалити запити від додатка для зміни зовнішнього вигляду Android. Після того, як усе це буде зроблено, користувач побачить простий, темний, мінімалістичний інтерфейс. Щоб запустити пошук, потрібно буде провести пальцем угору, щоб побачити сповіщення, потрібно провести пальцем донизу, щоб побачити всі інші додатки, необхідно провести пальцем вліво.

Користувач зможе закріпити застосунок на головному екрані, приховати застосунок зі списку або заблокувати доступ до застосунку на термін до 30 днів. Програма дає змогу побачити, скільки часу людина проводить у тому чи іншому застосунку. При тривалому натисканні і виборі опції "Нагадування про час", можна буде отримати інформацію про те, скільки часу користувач проводить у певних додатках. Налаштувати ці та інші параметри для Minimalist Phone можна, натиснувши на значок шестерні в правому нижньому кутку основного списку додатків.

Додатки можна приховати, заблокувати або додати в обране. У налаштуваннях можна вибрати "Фільтр сповіщень", щоб налаштувати спосіб, яким Minimalist Phone керує вхідними сповіщеннями.

"Виберіть додатки, які не повинні вас відволікати, і їхні сповіщення будуть відфільтровані в список, який ви можете перевіряти у зручний для вас час. Це дасть змогу обробляти ці сповіщення партіями", — пишуть автори.

Minimalist Phone пропонує корисне поєднання налаштувань як інтерфейсу, так і функціональності телефону Android, тому користувач проводитиме з ним менше часу. Щоб повернутися до використання телефону Android у звичайному режимі, потрібно вибрати "Ще" і "Вийти з Minimalist Phone" на екрані налаштувань додатка, натиснувши на значок шестерні в нижній частині списку додатків.

Як зробити "тупим" iPhone

Програма Dumb Phone створює текстове меню запуску тільки для найважливіших додатків, приховуючи все інше, включно зі значками та значками сповіщень, від перегляду. Вона не безкоштовна — 3 долари на місяць, або можна платити щорічно, або 25 доларів за довічне використання. Але є семиденна безкоштовна пробна версія.

Є навчальні відео, які допоможуть правильно використовувати додаток. Після вибору застосунків, до яких користувач хоче отримати доступ (до шести на екрані), потрібно додати віджет Dumb Phone на головний екран, натиснувши й утримавши порожню ділянку екрана, потім вибравши "Змінити" і "Додати віджет". Також включено віджети-роздільники для налаштування макета.

Dumb Phone використовує простий інтерфейс. Автори матеріалу радять додати темні шпалери ("Шпалери" в "Налаштуваннях"), перемкнутися в темний режим ("Дисплей і яскравість" в "Налаштуваннях") і відключити анімацію головного екрана, обравши в "Налаштуваннях" "Спеціальні можливості" — "Налаштування для кожного застосунку" — "Додати додаток" — "Головний екран та бібліотека застосунків", потім натиснувши "Головний екран та бібліотека застосунків" та "Зменшити рух" і встановивши значення "Увімкн.".

Після всього цього потрібно приховати інші ярлики додатків на головному екрані, що можна зробити, натиснувши й утримуючи їх, потім вибравши "Видалити додаток" і "Видалити з головного екрана". Повинен залишитися тільки віджет Dumb Phone і більше нічого на одному головному екрані, хоча всі додатки, як і раніше, будуть доступні, якщо провести пальцем вліво, щоб перейти в бібліотеку додатків.

"Натисніть на будь-яку програму, зазначену в самому віджеті Dumb Phone, і вона відкриється як зазвичай. Ви також можете додати ярлик Dumb Phone на свій мінімальний домашній екран і налаштувати його зовнішній вигляд за допомогою запису App Icon на сторінці налаштувань Dumb Phone. (Натисніть на значок шестерні в лівому верхньому кутку, щоб перейти до "Налаштувань")", — рекомендують автори.

Інші налаштування в додатку дають змогу налаштовувати, які додатки доступні через віджет, і змінювати зовнішній вигляд самого віджета, включно з вирівнюванням тексту та інтервалом між кожним ярликом. Також можна замінити стандартний вигляд "біле на чорному" на "чорне на білому". Крім того, застосунок дає можливість створювати окремі профілі для віджетів, — наприклад, один для роботи й один для позаробочого часу, — між якими можна швидко перемикатися за потреби.

Раніше ми писали про найкращі кнопкові телефони для тих, хто хоче відмовитися від смартфонів і соцмереж. Вони не допустять залежності від постійного скролінгу та серфінгу в інтернеті.