Как сделать смартфон "тупым": приложения для владельцев устройств Android и iPhone (видео)

Minimalist Phone и Dumb Phone помогут избавиться от соцсетей и постоянных свайпов — пользователь будет проводить меньше времени онлайн.

Недавно Фокус сообщал о том, что молодежь в Европе отказывается от смартфонов, выбирая кнопочные телефоны. Это становится трендом, однако не обязательно покупать новый гаджет, ведь можно уже существующий смартфон превратить в "кирпич", пишет wired.com.

Некоторые люди возвращаются к обычным телефонам, чтобы избежать социальных сетей, обмена мгновенными сообщениями и бесконечного потока контента (теперь создаваемого как искусственным интеллектом, так и людьми). Они имеют такие полезные функции, как GPS-навигация и фотосъемка. Но нет необходимости покупать новое устройство: установив несколько приложений и изменив некоторые настройки телефона, можно замедлить поток данных из интернета.

"Если вы готовы к более спокойной жизни и хотите сделать свой смартфон "тупым", то для iPhone и устройств на ОС Android есть пара приложений", — говорится в материале.

Как сделать "тупым" Android-смартфон

Для пользователей Android приложение Minimalist Phone — один из лучших вариантов. Оно обойдется в 5 долларов в месяц, хотя будет дешевле, если заплатить сразу 30 долларов и получить пожизненную поддержку от разработчиков. Также есть семидневная бесплатная пробная версия, которая позволяет определить, полезно ли приложение, или нет.

Minimalist Phone — это то, что известно как лаунчер: тип приложения Android, которое полностью заменяет большую часть интерфейса, включая домашние экраны и меню.

Minimalist Phone предлагает простой и понятный интерфейс. Во время настройки пользователю объяснят философию программы, а затем нужно будет одобрить запросы от приложения для изменения внешнего вида Android. После того, как все это будет сделано, пользователь увидит простой, темный, минималистичный интерфейс. Чтобы запустить поиск, нужно будет провести пальцем вверх, чтобы увидеть уведомления, нужно провести пальцем вниз, чтобы увидеть все остальные приложения, необходимо провести пальцем влево.

Пользователь сможет закрепить приложение на главном экране, скрыть приложение из списка или заблокировать доступ к приложению на срок до 30 дней. Программа позволяет увидеть, сколько времени человек проводит в том или ином приложении. При длительном нажатии и выборе опции "Напоминание о времени", можно будет получить информацию о том, сколько времени пользователь проводит в определенных приложениях. Настроить эти и другие параметры для Minimalist Phone можно, нажав на значок шестеренки в правом нижнем углу основного списка приложений.

Приложения можно скрыть, заблокировать или добавить в избранное. В настройках можно выбрать "Фильтр уведомлений", чтобы настроить способ, которым Minimalist Phone управляет входящими уведомлениями.

"Выберите приложения, которые не должны вас отвлекать, и их уведомления будут отфильтрованы в список, который вы можете проверять в удобное для вас время. Это позволит обрабатывать эти оповещения партиями", — пишут авторы.

Minimalist Phone предлагает полезное сочетание настроек как интерфейса, так и функциональности телефона Android, поэтому пользователь будет проводить с ним меньше времени. Чтобы вернуться к использованию телефона Android в обычном режиме, нужно выбрать "Еще" и "Выйти из Minimalist Phone" на экране настроек приложения, нажав на значок шестеренки в нижней части списка приложений.

Как сделать "тупым" iPhone

Программа Dumb Phone создает текстовое меню запуска только для самых важных приложений, скрывая все остальное, включая значки и значки уведомлений, от просмотра. Она не бесплатная — 3 доллара в месяц, или можно платить ежегодно, или 25 долларов за пожизненное использование. Но есть семидневная бесплатная пробная версия.

Есть обучающие видео, которые помогут правильно использовать приложение. После выбора приложений, к которым пользователь хочет получить доступ (до шести на экране), нужно добавить виджет Dumb Phone на главный экран, нажав и удержав пустую область экрана, затем выбрав "Изменить" и "Добавить виджет". Также включены виджеты-разделители для настройки макета.

Dumb Phone использует простой интерфейс. Авторы материала советуют добавить темные обо ("Обои" в "Настройках"), переключиться в темный режим ("Дисплей и яркость" в "Настройках") и отключить анимацию главного экрана, выбрав в "Настройках" "Специальные возможности" — "Настройки для каждого приложения" — "Добавить приложение" — "Главный экран и библиотека приложений", затем нажав "Главный экран и библиотека приложений" и "Уменьшить движение", и установив значение "Вкл.".

После всего этого нужно скрыть другие ярлыки приложений на главном экране, что можно сделать, нажав и удерживая их, затем выбрав "Удалить приложение" и "Удалить с главного экрана". Должен остаться только виджет Dumb Phone и больше ничего на одном главном экране, хотя все приложения по-прежнему будут доступны, если провести пальцем влево, чтобы перейти в библиотеку приложений.

"Нажмите на любое приложение, указанное в самом виджете Dumb Phone, и оно откроется как обычно. Вы также можете добавить ярлык Dumb Phone на свой минимальный домашний экран и настроить его внешний вид с помощью записи App Icon на странице настроек Dumb Phone. (Нажмите на значок шестеренки в левом верхнем углу, чтобы перейти к "Настройкам")", — рекомендуют авторы.

Другие настройки в приложении позволяют настраивать, какие приложения доступны через виджет, и изменять внешний вид самого виджета, включая выравнивание текста и интервал между каждым ярлыком. Также можно заменить стандартный вид "белое на черном" на "черное на белом". Кроме того, приложение дает возможность создавать отдельные профили для виджетов, — например, один для работы и один для внерабочего времени, — между которыми можно быстро переключаться по мере необходимости.

Ранее мы писали о лучших кнопочных телефонах для тех, кто хочет отказаться от смартфонов и соцсетей. Они не допустят зависимости от постоянного скроллинга и серфинга в интернете.