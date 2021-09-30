Залізничне сполучення з Польщею відновлять, — Укрзалізниця

Усього в Польщу планують пустити п'ять швидкісних потягів, а також безпересадочні вагони "Київ-Вроцлав".

"Укрзалізниця" з 10 жовтня може відновити залізничне сполучення з Польщею. Це стало можливим завдяки домовленості української та польської сторін і співпраці з польською залізничною адміністрацією. Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

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Усього з України в Польщу курсує п'ять потягів: два швидкісні потяги за маршрутами Київ-Перемишль, Одеса-Перемишль, Київ-Варшава, Львів-Вроцлав і безпересадочні вагони Київ-Вроцлав.

Зазначається, що квитки на потяг "Інтерсіті+", який їхатиме маршрутом Київ-Перемишль, на сайті компанії будуть доступні з 1 жовтня.

Відомо, що з ініціативи залізничних адміністрацій європейських країн потяги вже відновили рух в Австрію, Угорщину, Словаччину і Молдову.

Чому залізничне сполучення України та Польщі припинилося?

Сполучення між двома країнами припинилося в березні минулого року через пандемію коронавірусу. Згідно з розпорядженням уряду Польщі від 27 вересня щодо обмежень і заборон у зв'язку з пандемією до 31 жовтня продовжується заборона на переміщення пасажирів залізничним транспортом тільки на ділянці кордону з Білоруссю. Однак у документі не йдеться про продовження заборони на залізничне сполучення з Україною.

Нагадуємо, що з 9 вересня уряд Польщі встановив нові правила в'їзду в країну українцям. Зміни торкнулися термінів карантину після перетину кордону та умов в'їзду після вакцинації.

Польща будує захисні споруди в своїй прикордонній зоні з Білоруссю. Побудовано приблизно 50 кілометрів огорожі з колючого дроту.