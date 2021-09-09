Карантину можна уникнути. Польща встановила нові правила в'їзду в країну

Консульська служба МЗС України інформує українських туристів про нові правила в'їзду до Польщі.

Уряд Польщі вводить нові правила в'їзду в країну українцям, які вступають у силу з 9 вересня 2021 року. Зміни стосуються термінів карантину після перетину кордону та умов в'їзду після вакцинації. Інформація про це з'явилася на сайті консульської служби МЗС України.

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Згідно з новими умовами в'їзду, туристи з України зобов'язані пройди 10-денний карантин. Тепер його можна скоротити до 7 днів в разі наявності негативного результату тесту на SARS-Cov-2, який може бути пройдений після 7-денного перебування в Польщі. Закінчення карантину можливе тільки при наявності в телеінформаційній системі запису про негативний результат тесту. Такі ж умови передбачені і для дітей.

Від карантину звільняються ті, хто перехворів COVID-19, при наявності документального підтвердження, при цьому не уточнюється, який саме документ і з яким датуванням необхідно мати при собі для звільнення від карантину. Також карантину можна уникнути особам, які пройшли вакцинацію, мають англомовний або польською мовою документ, що підтверджує повний курс вакцинації.

У список допустимих вакцин для в'їзду в Польщу входять:

Pfizer,

Moderna,

Astra-Zeneca,

Jonson & Jonson.

Вакцини інших виробників, включаючи китайську CoronaVac, яка масово використовується в Україні, в Польщі не визнають. Це означає, що після в'їзду в країну такі особи зобов'язані пройти режим самоізоляції.

Всі вищенаведені умови карантину не стосуються осіб, зазначених у 3 параграфі Положення Ради Міністрів, а саме — водіїв та членів екіпажів авіа, залізничних, судноплавних, автомобільних засобів пересування, лікарів, що працюють у Польщі, військових, дипломатів, спортсменів і їхні команди, журналісти з акредитацією, а також особи з правом на постійне проживання в Польщі, або при наявності карти резидента країни — члена ЄС.

Нагадуємо, що в березні уряд Польщі оголосив локдаун у країні через поширення нового "британського" штаму COVID. Під обмеження потрапили торгові центри, кінотеатри, басейни та сауни, розважальні заклади.

Масова вакцинація в країні стартувала 27 грудня. Для цього уряд Польщі підписав контракти на отримання 85 млн доз вакцини.