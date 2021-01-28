Польща закупила 85 млн доз вакцини від коронавірусу і від 15 млн доз відмовилася

У Польщі вакцинація стартувала 27 грудня. Станом на 28 січня вакциновано 905 тис. осіб.

Населення Польщі становить близько 38 млн чоловік. Уряд підписав контракти на отримання 85 млн доз вакцини від коронавірусу. "Вакцини, яку ми замовили, вистачить на більшу кількість людей, ніж громадяни Польщі, тому кожен може бути в безпеці", — сказав в інтерв'ю Radia ZET голова МОЗ Польщі Адам Недзельський.

За його словами, близько 50 млн замовлених доз є вакцинами компаній Pfizer і Moderna.

Від 15 млн доз вакцини цих компаній Польща відмовилася, оскільки термін їх постачання був кінець 2021 або початок 2022 року.

У Польщі вакцинація стартувала 27 грудня. Станом на 28 січня вакциновано 905 тис. осіб.

Нагадаємо: країни ЄС роблять закупівлі вакцин для себе самостійно, органи Єврокомісії тільки координують цей процес. До теперішнього часу вона підписала контракти з шістьма виробниками вакцин на майже 2,3 млрд доз. Це в три рази більше, ніж необхідно для вакцинації всіх жителів Євросоюзу.

Поки в ЄС дозволені до застосування тільки дві вакцини: Pfizer і Moderna. Найближчим часом дозвіл може отримати й AstraZeneca, але з термінами постачання цієї вакцини вже виникли проблеми.

Наразі Євросоюз відчуває гострий дефіцит вакцин: у більшості країн щеплення отримали менше 2% населення.