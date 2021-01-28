Польша закупила 85 млн доз вакцины от коронавируса и от 15 млн доз отказалась

В Польше вакцинация стартовала 27 декабря. По состоянию на 28 января вакцинировано 905 тыс. человек.

Население Польши составляет около 38 млн человек. Правительство подписало контракты на получение 85 млн доз вакцины от коронавируса. "Вакцины, которую мы заказали, хватит на большее количество людей, чем граждан Польши, поэтому каждый может быть в безопасности", – сказал в интервью Radia ZET глава Минздрава Польши Адам Недзельский.

По его словам, около 50 млн заказанных доз являются вакцинами компаний Pfizer и Moderna.

От 15 млн доз вакцины этих компаний Польша отказалась, так как срок их поставки был конец 2021 или начало 2022 года.

В Польше вакцинация стартовала 27 декабря. По состоянию на 28 января вакцинировано 905 тыс. человек.

Напомним, страны ЕС производят закупки вакцин для себя самостоятельно, органы Еврокомиссия только координируют этот процесс. К настоящему времени она подписала контракты с шестью производителями вакцин на почти 2,3 млрд доз. Это в три раза больше, чем необходимо для вакцинации всех жителей Евросоюза.

Пока в ЕС разрешены к применению только две вакцины: Pfizer и Moderna. В ближайшее время разрешение может получить и AstraZeneca, но со сроками поставок ее вакцин уже возникли проблемы.

Сейчас Евросоюз испытывает острый дефицит вакцин: в большинстве стран прививку получили менее 2% населения.