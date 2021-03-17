Польща вводить локдаун через поширення "британського" штаму COVID-19

Щоб уникнути кризової ситуації в лікарнях, влада вирішила ввести посилений карантин на три тижні. У разі, якщо показники не покращаться, можливі ще більші обмеження.

Міністерство охорони здоров'я Польщі прийняло рішення про введення локдауну в країні через збільшення кількості хворих на COVID-19. Про це повідомляє tvn.24.

За минулу добу в країні підтвердилося понад 25 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Обмеження вводяться з 20 березня по 9 квітня. У Міністерстві заявляють, що в них більше немає можливості вводити обмеження в окремих регіонах.

"Єдине рішення — поширити обмеження на всю Польщу. ...Відомо, що наше найважливіше завдання — не допустити глибокої кризової ситуації. Глибокою кризовою ситуацією я вважаю ту, за якої система охорони здоров'я впаде — у лікарнях немає місць, нікуди прийняти хворих, немає апаратів штучного дихання", — заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ситуація в країні дійсно погана, тому в країні закриють:

Торгові центри (частково);

Кінотеатри;

Театри;

Галереї;

Розважальні заклади;

Басейни і сауни.

Учнів 1-3 класів переводять на дистанційне навчання. Готелі, кінотеатри, театри, спортивні об'єкти та басейни закриють уже в суботу.

Причиною введення стало поширення британського штаму коронавірусу. Якщо ситуація з вірусом продовжить погіршуватися, то уряд не виключає нових, більш жорстких обмежень.

Нагадаємо, що 4 березня в Польщі померла вчителька, яка вакцинувалася від коронавірусу. Причини її смерті встановлюють.

Також на жорсткому карантині з 8 березня перебуває Фінляндія. У країні обмеження будуть діяти до 28 березня.

У МОЗ України заявляють, що новий локдаун у країні можливий, якщо 13 областей стануть "червоними".