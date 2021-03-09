Новый локдаун в Украине возможен, если 13 областей станут "красными", – Степанов

В марте-апреле, по словам министра, ожидается тяжелая ситуация с заболеваемостью и госпитализацией больных коронавирусом.

Если в течение марта-апреля в красную зону перейдет 13 областей и более, Минздрав поднимет вопрос о введении локдауна. Об этом в интервью "Стране" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По эго словам, ближайшие недели будут самым тяжелым периодом в плане распространения коронавируса. Глава Минздрава отметил, что в определенных регионах наблюдается устойчивый рост заболеваемости и госпитализаций. Именно там и вводится «красная» зона.

"Сейчас мы делаем все, чтобы не допустить коллапса медицинской системы. Мы смотрим на показатели: уровень госпитализации выше 60%, уровень заполняемости коек с доступом к кислороду выше 65%, динамика госпитализаций выше 50% за семь дней — критерий превышен", – заявил он.

Министр объяснил, что если хотя бы два критерия на протяжении трех дней подряд превышены – область автоматически попадает в «красную» зону в течении двух суток остается в ней до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

"Если мы говорим о всей стране — если более 13 областей перейдут в "красную" зону и все критерии будут расти по всей стране – придется вводить новый жесткий локдаун. По нашим прогнозам, нас ждет достаточно тяжёлый период по заболеваемости в марте и апреле. Но мы все же надеемся, что при соблюдении защитных мер по всей стране, такого не случится", – высказался министр.

В свою очередь городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что в городе вполне возможно введение локдауна из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса. Он отметил, что власть в настоящее время находится на пороге "очень непростых решений".

О том, что Украине необходимо готовиться к новой вспышке коронавируса и, возможно, к третьему нокдауну, говорила и медицинский эксперт ЮНИСЕФ, доктор-инфекционист Екатерина Булавинова.

Напомним, за последние сутки в Украине зарегистрировали 3261 новый случай заболевания COVID-19.