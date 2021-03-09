Новий локдаун в Україні можливий, якщо 13 областей стануть "червоними", — Степанов

У березні-квітні, за словами міністра, очікується важка ситуація із захворюваністю і госпіталізацією хворих на коронавірус.

Якщо протягом березня-квітня в червону зону перейде 13 областей і більше, МОЗ порушить питання про введення локдауну. Про це в інтерв'ю "Країні" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, найближчі тижні будуть найважчим періодом у плані поширення коронавірусу. Голова МОЗ зазначив, що в певних регіонах спостерігається стійке зростання захворюваності і госпіталізацій. Саме там і вводиться «червона» зона.

"Наразі ми робимо все, щоб не допустити колапсу медичної системи. Ми дивимося на показники: рівень госпіталізації вище 60%, рівень заповнюваності ліжок з доступом до кисню вище 65%, динаміка госпіталізацій вище 50% за сім днів — критерій перевищено", — заявив він.

Міністр пояснив, що якщо хоча б два критерії протягом трьох днів поспіль перевищені — область автоматично потрапляє в «червону» зону і протягом двох діб залишається в ній до тих пір, поки ситуація не стабілізується.

"Якщо ми говоримо про всю країну — якщо понад 13 областей перейдуть у "червону" зону і всі критерії будуть рости по всій країні — доведеться вводити новий жорсткий локдаун. За нашими прогнозами, на нас чекає досить важкий період захворюваності в березні і квітні. Але ми все ж сподіваємося, що при дотриманні захисних заходів по всій країні, такого не станеться", — висловився міністр.

У свою чергу міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в місті цілком можливе введення локдауну через ускладнення ситуації з поширенням коронавірусу. Він зазначив, що влада наразі на порозі "дуже непростих рішень".

Про те, що Україні необхідно готуватися до нового спалаху коронавірусу і, можливо, до третього локдауну, говорила і медичний експерт ЮНІСЕФ, доктор-інфекціоніст Катерина Булавінова.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні зареєстрували 3261 новий випадок захворювання на COVID-19.