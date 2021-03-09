"Ситуация тревожная": Садовый не исключает введения локдауна во Львове

По данным местных властей, каждый день в больницы поступает около 30 новых пациентов, из-за чего город находятся на пороге "очень непростых решений".

Введение локдауна во Львове из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса вполне возможно.

Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского горсовета.

"По локдауну, думаю, что он вполне возможен. Сейчас локдаун есть на Франковщине, Закарпатье, Черновицкой области. Также похожая ситуация есть в мире: Эстония пошла на локдаун, в некоторых странах уже нет где лечить больных", – сказал Садовый.

По его словам, волна вируса постепенно заполняет Львовскую область.

Он добавил, что власть в настоящее время находится на пороге "очень непростых решений".

"Сейчас ситуация достаточно тревожная, поэтому будем вынуждены принимать достаточно непростые решения", – отметил глава города.

Садовый отметил, что, по словам врачей, текущая волна коронавируса является очень агрессивной, так как каждый день в больницы поступает около 30 новых пациентов.

Отметим, ранее главный эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко-Тимко сообщила, что во Львовской области циркулирует два генотипа коронавируса, но это не "британский" или "южноафриканский" штамм.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что третья волна коронавируса, которая уже началась, может привести к введению очередного локдауна.