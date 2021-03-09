"Ситуація тривожна": Садовий не виключає введення локдауну у Львові

За даними місцевої влади, кожен день у лікарню надходить близько 30 нових пацієнтів, через що місто на порозі "дуже непростих рішень".

Введення локдауну у Львові через ускладнення ситуації з поширенням коронавірусу цілком можливе.

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає прес-служба Львівської міськради.

"Локдаун, думаю, цілком можливий. Зараз локдаун на Франківщині, Закарпатті, у Чернівецькій області. Також схожа ситуація у світі: Естонія пішла на локдаун, у деяких країнах уже немає де лікувати хворих", — сказав Садовий.

За його словами, хвиля вірусу поступово заповнює Львівську область.

Він додав, що влада наразі на порозі "дуже непростих рішень".

"Зараз ситуація досить тривожна, тому будемо змушені приймати досить непрості рішення", — зазначив голова міста.

Садовий зазначив, що, за словами лікарів, поточна хвиля коронавірусу є дуже агресивною, оскільки кожен день у лікарню надходить близько 30 нових пацієнтів.

Зазначимо, що раніше головний епідеміолог Львівської області Наталія Іванченко-Тимко повідомила, що у Львівській області циркулює два генотипи коронавірусу, але це не "британський" чи "південноафриканський" штам.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що третя хвиля коронавірусу, яка вже почалася, може призвести до введення чергового локдауну.