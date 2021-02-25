Финляндия с 8 марта закрывается на трехнедельный локдаун

Эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась после Рождества

В Финляндии из-за высокой заболеваемости коронавирусом правительство вводит трехнедельный локдаун, ограничительные меры вступают в силу с 8 марта.

Как информирует Yle, на дистанционное обучение будут переведены старшие классы средних школ, а также гимназии и профессиональные училища.

Что касается ресторанов и баров, то они будут закрыты с 8 по 28 марта в регионах с неблагополучной эпидемической ситуацией.

Эпидемиологическая ситуация в Финляндии, по словам премьер-министра страны Санны Марин, существенно ухудшилась после Рождества. На это, в частности, повлияло распространение британского штамма коронавируса.

В связи с этим, принято решение все ныне существующие карантинные ограничения сохранять и далее, по истечении трех недель их снимут лишь частично. Комендантский час в период локдауна вводиться не будет.

"Я знаю, что все устали от этой ситуации, я тоже устала, но я прошу вас набраться терпения", – обратилась к соотечественникам Санна Марин.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Финляндии, получил название Fin-796H, сообщает лаборатория Vita Laboratoriot Oy. Именно ее сотрудники совместно с учеными Института биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили в одном из образцов в Южной Финляндии ранее неизвестную мутацию SARS-CoV-2.

Также Фокус писал о том, что команда ученых использовала искусственный интеллект, чтобы выяснить, откуда может прийти следующий коронавирус. В своей работе они использовали сочетание фундаментальной биологии и машинного обучения.

Вакцину от коронавируса для норок и енотовидных собак взялись создать финские ученые. Руководитель группы доцент Тарья Сирон отметила, что китайский вирус опасен не только для людей, поэтому его распространение необходимо срочно остановить и среди животных, начиная от сельского хозяйства и заканчивая меховым звероводством.