В Финляндии решили создать вакцину от коронавируса для животных

Клинические испытания препарата могут занять несколько месяцев.

Вакцину от коронавируса для норок и енотовидных собак взялись создать финские ученые, передает DW со ссылкой на сообщение Объединения пушного звероводства Финляндии Fifur, которое участвует в разработке препарата вместе с группой исследователей из университета Хельсинки.

Руководитель группы доцент Тарья Сирон отметила, что китайский вирус опасен не только для людей, поэтому его распространение необходимо срочно остановить и среди животных, начиная от сельского хозяйства и заканчивая меховым звероводством.

По информации финской медиакомпании YLE, тестирование вакцины для животных может продлиться несколько месяцев.

Отмечается, что в Финляндии на животноводческих фермах заражения животных коронавирусом обнаружено не было. А во в Дании это явление стало настолько массовым, что властям страны пришлось уничтожить более 15 миллионов пушных зверей, в частности норок, чтобы остановить распространение SARS-CoV-2.

Кроме того, в Дании запрещено разведение пушных зверей до конца 2021 года.

Напомним, в Нидерландах мужчина, который работал на ферме, где разводят норок, заразился коронавирусом от животных.

Тем временем группа ученых исследовала эффективность применения вакцины AZD1222, производимой англо-шведской компанией AstraZeneca, в виде капель, вводимых в нос. Сначала опыты делали на хомяках. После вакцинации в их организмах, в сравнении с контрольной группой, была значительно меньшая вирусная нагрузка, а в легких совсем не было обнаружено вирусной РНК. Аналогичные и даже более оптимистичные результаты были получены в опытах с макаками-резус.