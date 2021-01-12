Вакцину от коронавируса закапали обезьянам в нос, и она защитила их от заражения

Теперь ученые надеются перейти к испытаниям нового варианта вакцинации на людях.

Группа ученых исследовала эффективность применения вакцины AZD1222, производимой англо-шведской компанией AstraZeneca, в виде капель, вводимых в нос. Предварительные результаты опытов опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv.

Сначала опыты делали на хомяках. После вакцинации в их организмах, в сравнении с контрольной группой, была значительно меньшая вирусная нагрузка, а в легких совсем не было обнаружено вирусной РНК. Аналогичные и даже более оптимистичные результаты были получены в опытах с макаками-резус.

Ученые считают, что успешные результаты опытов с двумя разными видами животных оправдывают дальнейшие исследования назального варианта вакцинации против коронавируса.

Напомним, что сейчас все вакцины от коронавируса вводятся внутримышечно, то есть посредством уколов.

Мировой спрос на вакцины мРНК сейчас немного превышает возможности их производства. Но в рамках механизма COVAX Украина может получить мРНК вакцину от COVID-19 в ближайшее время. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Также сообщалось, что через COVAX Украина имеет шанс получить вакцину AstraZeneca.

30 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило, что заключен договор на поставку 1,91 млн доз вакцины против COVID-19 производства китайской компании Sinovac. Китайская вакцина создана по давно применяемой технологии. Это так называемая инактивированная вакцина, то есть построенная на убитых или ослабленных вирусах.