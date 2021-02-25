Фінляндія з 8 березня закривається на тритижневий локдаун

Епідеміологічна ситуація в країні погіршилася після Різдва

У Фінляндії через високу захворюваність на коронавірус уряд вводить тритижневий локдаун, обмежувальні заходи вступають у силу з 8 березня.

Як інформує Yle, на дистанційне навчання будуть переведені старші класи середніх шкіл, а також гімназії та професійні училища.

Що стосується ресторанів і барів, то вони будуть закриті з 8 по 28 березня в регіонах з нестабільною епідемічною ситуацією.

Епідеміологічна ситуація у Фінляндії, за словами прем'єр-міністра країни Санні Марін, істотно погіршилася після Різдва. На це, зокрема, вплинуло поширення британського штаму коронавірусу.

У зв'язку з цим, прийнято рішення всі чинні карантинні обмеження зберігати і далі, після закінчення трьох тижнів їх знімуть лише частково. Комендантська година в період локдауну вводитися не буде.

"Я знаю, що всі втомилися від цієї ситуації, я теж втомилася, але я прошу вас набратися терпіння", — звернулася до співвітчизників Санна Марін.

Раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу, виявлений у Фінляндії, отримав назву Fin-796H, повідомляє лабораторія Vita Laboratoriot Oy. Саме її співробітники спільно з вченими Інституту біотехнології Гельсінського університету виявили в одному із зразків у Південній Фінляндії раніше невідому мутацію SARS-CoV-2.

Також Фокус писав про те, що команда вчених використовувала штучний інтелект, щоб з'ясувати, звідки може прийти наступний коронавірус. У своїй роботі вони використовували поєднання фундаментальної біології та машинного навчання.

Вакцину від коронавірусу для норок і єнотовидних собак мають намір створити фінські вчені. Керівник групи доцент Тар'я Сірон зазначила, що китайський вірус небезпечний не тільки для людей, тому його поширення необхідно терміново зупинити і серед тварин, починаючи від сільського господарства і закінчуючи хутряним звірництвом.