В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса

Fin-796H имеет в себе признаки как британского, так и южноафриканского вариантов коронавируса

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Финляндии, получил название Fin-796H, сообщает лаборатория Vita Laboratoriot Oy. Именно ее сотрудники совместно с учеными Института биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили в одном из образцов в Южной Финляндии ранее неизвестную мутацию SARS-CoV-2.

По словам исследователей, у этого штамма есть признаки как британского, так и южноамериканского вариантов коронавируса. Однако минимум одному из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов трудно дается распознавание нового штамма из-за мутаций в его структуре.

Новый вариант был обнаружен в ходе исследования секвенирования гена, кодирующего пиковый белок, Институтом биотехнологии Vita в анализах, проведенных ученым-биоинформатиком Пиа Лайн.

"Был выбран метод секвенирования, чтобы все существенные варианты вируса, ранее выявленные в Финляндии, можно было быстро обнаружить. Метод также позволяет обнаруживать новые варианты, как сейчас. Поскольку вирус постоянно меняется, поиск новых вариантов был лишь вопросом времени. Однако найденный вариант отличается от ожиданий, поскольку его наследование не похоже ни на один из известных вариантов", – рассказал директор по исследованиям, ответственный за секвенирование в Институте биотехнологии, Петри Аувинен.

На основании обнаруженных мутаций контагиозность вируса может быть высокой, как у британского варианта, и в то же время вакцины против него рискуют оказаться неэффективными, как в южноафриканском варианте. Но точные доказательства свойств этого варианта будут получены только тогда, когда станет доступна дополнительная информация о его распространенности и цепях заражения.

При этом финские ученые советуют людям не паниковать, поскольку, несмотря на определенные моменты в диагностике нового штамма ряд других тестов позволяет обнаружить этот вариант коронавируса.

Буквально недавно новую мутацию обнаружила и доктор Бетт Корбер, сотрудница Лос-Аламосской национальной лаборатории США в штате Нью-Мексико. По ее словам, гибридный штамм образовался в организме одного из пациентов в результате слияния британского (B.1.1.7) и американского (B.1.429) штаммов.

Ранее команда ученых использовала искусственный интеллект, чтобы выяснить, откуда может прийти следующий коронавирус. В своей работе они использовали сочетание фундаментальной биологии и машинного обучения.