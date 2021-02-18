У Фінляндії виявили нову мутацію коронавірусу

Fin-796H має в собі ознаки як британського, так і південноафриканського варіантів коронавірусу.

Новий штам коронавірусу, виявлений в Фінляндії, отримав назву Fin-796H, повідомляє лабораторія Vita Laboratoriot Oy. Саме її співробітники спільно з вченими Інституту біотехнології Гельсінського університету виявили в одному зі зразків у Південній Фінляндії раніше невідому мутацію SARS-CoV-2.

За словами дослідників, у цього штаму є ознаки як британського, так й американського варіантів коронавірусу. Однак мінімум одному з рекомендованих ВООЗ ПЛР-тестів важко дається розпізнавання нового штаму через мутації в його структурі.

Новий варіант був виявлений під час дослідження секвенування гена, що кодує піковий білок, Інститутом біотехнології Vita в аналізах, проведених вченим-біоінформатики Піа Лайн.

"Був обраний метод секвенування, щоб всі істотні варіанти вірусу, раніше виявлені в Фінляндії, можна було швидко виявити. Метод також дозволяє виявляти нові варіанти, як зараз. Оскільки вірус постійно змінюється, пошук нових варіантів був лише питанням часу. Однак знайдений варіант відрізняється від очікувань, оскільки його спадкування не схоже на один із відомих варіантів", — розповів директор із досліджень, відповідальний за секвенування в Інституті біотехнології, Петрі Аувінен.

На підставі виявлених мутацій контагіозність вірусу може бути високою, як у британського варіанту, і в той же час вакцини проти нього ризикують виявитися неефективними, як у південноафриканському варіанті. Але точні докази властивостей цього варіанту будуть отримані тільки тоді, коли стане доступна додаткова інформація про його поширеность і ланцюги зараження.

При цьому фінські вчені радять людям не панікувати, оскільки, незважаючи на певні моменти в діагностиці нового штаму низка інших тестів дозволяє виявити цей варіант коронавірусу.

Буквально нещодавно нову мутацію виявила й докторка Бетт Корбер, співробітниця Лос-Аламоської національної лабораторії США в штаті Нью-Мексико. За її словами, гібридний штам утворився в організмі одного з пацієнтів унаслідок злиття британського (B.1.1.7) й американського (B.1.429) штамів.

Раніше команда вчених використовувала штучний інтелект, щоб з'ясувати, звідки може зʼявитися наступний коронавірус. У своїй роботі вони використовували поєднання фундаментальної біології та машинного навчання.