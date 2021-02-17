Впервые обнаружена гибридная версия коронавируса – она образовалась из двух штаммов

Гибридный вирус, вероятно, может быстрее распространяться и преодолевать иммунитет, вызванный другими штаммами.

Новую мутацию обнаружила доктор Бетт Корбер, сотрудница Лос-Аламосской национальной лаборатории США в штате Нью-Мексико. По ее словам, гибридный штамм образовался в организме одного из пациентов в результате слияния британского (B.1.1.7) и американского (B.1.429) штаммов. Об этом написала Daily Mail.

Вариант, который еще не назван, был обнаружен только один раз, но ученые опасаются, что, вероятно, будет больше случаев. Они обеспокоены тем, что гибрид несет в себе мутации, которые, по-видимому, позволяют ему быстрее распространяться, а также ускользать от иммунитета, вызванного прошлыми инфекциями или вакцинами.

Штаммы объединились в так называемом событии рекомбинации. Это происходит, когда две разные версии вируса заражают одну и ту же клетку, а затем меняют местами гены во время размножения.

Ранее исследователи предупреждали, что такие события возможны, но они "маловероятны", потому что требуют очень специфических условий и совпадения в основном неконтролируемых событий. Они более вероятны во время крупных вспышек.

Напомним, команда ученых использовала искусственный интеллект, чтобы выяснить, откуда может прийти следующий коронавирус. В своей работе они использовали сочетание фундаментальной биологии и машинного обучения. Их компьютерный алгоритм указал на гораздо большее количество потенциальных хозяев новых штаммов вируса, чем предполагалось ранее.

США окажут "существенную финансовую поддержку" программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX, направленной на обеспечение населения Земли вакцинами от коронавируса. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе виртуального заседания Совета безопасности ООН.