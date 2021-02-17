Вперше виявлена гібридна версія коронавірусу — вона утворилася з двох штамів

Гібридний вірус, імовірно, може швидше поширюватися і долати імунітет, викликаний іншими штамами.

Нову мутацію виявила доктор Бетт Корбер, співробітниця Лос-Аламоської національної лабораторії США у штаті Нью-Мексико. За її словами, гібридний штам утворився в організмі одного з пацієнтів у результаті злиття британського (B.1.1.7) і американського (B.1.429) штамів. Про це написала Daily Mail.

Варіант, який ще не названий, виявили тільки один раз, але вчені побоюються, що, імовірно, буде більше випадків. Вони стурбовані тим, що гібрид несе в собі мутації, які, мабуть, дозволяють йому швидше поширюватися, а також вислизати від імунітету, викликаного минулими інфекціями або вакцинами.

Штами об'єдналися у так звану подію рекомбінації. Це відбувається, коли дві різні версії вірусу заражають одну і ту ж клітину, а потім міняють місцями гени під час розмноження.

Раніше дослідники попереджали, що такі події можливі, але вони "малоймовірні", тому що вимагають дуже специфічних умов і збігу переважно неконтрольованих подій. Вони вірогідніші під час великих спалахів.

Нагадаємо, команда вчених використовувала штучний інтелект, щоб з'ясувати, звідки може прийти наступний коронавірус. У своїй роботі вони використовували поєднання фундаментальної біології та машинного навчання. Їх комп'ютерний алгоритм вказав на набагато більшу кількість потенційних господарів нових штамів вірусу, ніж передбачалося раніше.

США нададуть "істотну фінансову підтримку" програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) COVAX, спрямованої на забезпечення населення Землі вакцинами від коронавірусу. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен під час віртуального засідання Ради безпеки ООН.