В Польше умерла учительница, которая привилась от COVID-19: причину смерти выясняют

Причина смерти станет известной после появления результатов ее вскрытия. В прокуратуре на данный момент не связывают смерть с вакцинацией.

36-летняя женщина из экономической школы в Лешно (Польша) умерла. Неделю назад она привилась от коронавируса. Об этом сообщает Wyborcza.pl.

"Мы все в шоке, я все еще не могу прийти в себя. Кинга была очень креативным человеком, преданной ученикам и школе, мы не можем смириться с мыслью, что ее больше нет с нами", — говорит директор школы Ирена Шинкарек.

Накануне женщине стало плохо и она стала задыхаться, и потеряла сознание. Муж реанимировал ее и вызвал скорую, но прибывшему экипажу реабилитировать учительницу не удалось. Она умерла. Предварительно по естественным причинам.

На данный момент прокуратура ведет расследование по факту непредумышленного убийства женщины. Эксперт-офтальмолог дал предварительное устное заключение, в котором указал, что смерть наступила по болезни. Кровь погибшей учительницы дополнительно проанализируют на гистопатологические и токсикологические исследования.

По данным Fakt, прокурор Лукаш Вавжиняк из Познани утверждает, что смерть учительницы не связывают с проведенной ранее вакцинации от коронавируса в рамках открытого производства. Ожидается, что точная причина смерти станет известной после результатов проведения вскрытия через 3-4 недели. Тогда станет ясно, вызвала ли прививка какие-то реакции у учительницы.

Напомним, в Польше заявили о старте третьей волны коронавируса из-за появления в стране "британского" штамма вируса. В Польше вакцинация стартовала 27 декабря, страна для этого закупила 85 млн доз.