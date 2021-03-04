У Польщі померла вчителька, яка вакцинувалася від COVID-19: причину смерті з'ясовують

Причина смерті стане відомою після появи результатів її розкриття. У прокуратурі наразі не пов'язують смерть з вакцинацією.

36-річна жінка з економічної школи в Лешно (Польща) померла. Тиждень тому вона вакцинувалася від коронавірусу. Про це повідомляє Wyborcza.pl.

"Ми всі в шоці, я все ще не можу отямитися. Кінга була дуже креативною людиною, відданою учням і школі, ми не можемо змиритися з думкою, що її більше немає з нами", — говорить директор школи Ірена Шинкарек.

Напередодні жінці стало погано і вона стала задихатися, і втратила свідомість. Чоловік реанімував її і викликав швидку, але їм реабілітувати вчительку не вдалося. Вона померла. Попередньо з природних причин.

Наразі прокуратура веде розслідування за фактом ненавмисного вбивства жінки. Експерт-офтальмолог дав попередню усний висновок, у якому вказав, що смерть наступила через хворобу. Кров загиблої вчительки додатково проаналізують на гістопатологічні і токсикологічні дослідження.

За даними Fakt, прокурор Лукаш Вавжиняк з Познані стверджує, що смерть вчительки не пов'язують з проведеною раніше вакцинацією від коронавірусу в рамках відкритого провадження. Очікується, що точна причина смерті стане відомою після результатів проведення розтину через 3-4 тижні. Тоді стане зрозуміло, чи викликало щеплення якісь реакції у вчительки.

Нагадаємо, що в Польщі заявили про старт третьої хвилі коронавірусу через появу в країні "британського" штаму вірусу. У Польщі вакцинація стартувала 27 грудня, країна для цього закупила 85 млн доз.