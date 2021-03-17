Польша вводит локдаун из-за распространения "британского" штамма COVID-19
Во избежание кризисной ситуации в больницах, власти решили ввести усиленный карантин на три недели. Если показатели не улучшатся, возможны еще большие ограничения.
Министерство здравоохранения Польши приняло решение о введении локдауна в стране из-за растущего количества больных COVID-19. Об этом сообщает tvn.24.
За минувшие сутки в стране подтвердилось более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Ограничения вводятся с 20 марта по 9 апреля. В Министерстве заявляют, что у них больше нет возможности вводить ограничение в отдельных регионах.
"Единственное решение — распространить ограничения на всю Польшу. … Известно, что наша важнейшая задача – не допустить глубоко кризисной ситуации. Глубоко кризисной ситуацией я считаю ту, при которой система здравоохранения рухнет – в больницах нет мест, некуда принять больных, нет аппаратов искусственного дыхания", — заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ситуация в стране действительно плохая, поэтому в стране закроют:
- Торговые центры (частично);
- Кинотеатры;
- Театры;
- Галерии;
- Развлекательные заведения;
- Бассейны и сауны.
Учащихся 1-3 классов переводят на дистанционное обучение. Отели, кинотеатры, театры, спортивные объекты и бассейны закроют уже в субботу.
Причиной введения стало распространение британского штамма коронавируса. Если ситуация с вирусом продолжит ухудшаться, то правительство не исключает новых, более жестких ограничений.
Напомним, 4 марта в Польше умерла учительница, которая привилась от коронавируса. Ее причины смерти устанавливают.
Также на жестком карантине с 8 марта находится Финляндия. В стране ограничения будут действовать до 28 марта.
В МОЗ Украины заявляют, что новый локдаун в стране возможен, если 13 областей станут "красными".