Польша вводит локдаун из-за распространения "британского" штамма COVID-19

Во избежание кризисной ситуации в больницах, власти решили ввести усиленный карантин на три недели. Если показатели не улучшатся, возможны еще большие ограничения.

Министерство здравоохранения Польши приняло решение о введении локдауна в стране из-за растущего количества больных COVID-19. Об этом сообщает tvn.24.

За минувшие сутки в стране подтвердилось более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Ограничения вводятся с 20 марта по 9 апреля. В Министерстве заявляют, что у них больше нет возможности вводить ограничение в отдельных регионах.

"Единственное решение — распространить ограничения на всю Польшу. … Известно, что наша важнейшая задача – не допустить глубоко кризисной ситуации. Глубоко кризисной ситуацией я считаю ту, при которой система здравоохранения рухнет – в больницах нет мест, некуда принять больных, нет аппаратов искусственного дыхания", — заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ситуация в стране действительно плохая, поэтому в стране закроют:

Торговые центры (частично);

Кинотеатры;

Театры;

Галерии;

Развлекательные заведения;

Бассейны и сауны.

Учащихся 1-3 классов переводят на дистанционное обучение. Отели, кинотеатры, театры, спортивные объекты и бассейны закроют уже в субботу.

Причиной введения стало распространение британского штамма коронавируса. Если ситуация с вирусом продолжит ухудшаться, то правительство не исключает новых, более жестких ограничений.

Напомним, 4 марта в Польше умерла учительница, которая привилась от коронавируса. Ее причины смерти устанавливают.

Также на жестком карантине с 8 марта находится Финляндия. В стране ограничения будут действовать до 28 марта.

В МОЗ Украины заявляют, что новый локдаун в стране возможен, если 13 областей станут "красными".