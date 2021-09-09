Карантина можно избежать. Польша установила новые правила въезда в страну

Консульская служба МИД Украины информирует украинских туристов о новых правилах въезда в Польшу.

Правительство Польши вводит новые правила въезда в страну украинцам, которые вступают в силу с 9 сентября 2021 года. Изменения касаются сроков карантина после пересечения границы и условий въезда после вакцинации. Информация об этом появилась на сайте консульской службы МИД Украины.

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Согласно новым условиям въезда, туристы из Украины обязаны пройди 10-дневный карантин. Теперь его можно сократить до 7 дней, в случае наличия негативного результата теста на SARS-Cov-2, который может быть пройден после 7-дневного пребывания в Польше. Окончание карантина возможно только при наличии в телеинформационной системе записи о негативном результате теста. Такие же условия предусмотрены и для детей.

От карантина освобождаются те кто переболел COVID-19, при наличии документального подтверждения, при этом не уточняется, какой конкретно документ и с какой датировкой необходимо иметь при себе для освобождения от карантина. Также карантина можно избежать лицам, прошедшим вакцинацию, имеющим англоязычный или на польском языке документ, подтверждающий полный курс вакцинации.

В список допустимых вакцин для въезда в Польшу входят:

Pfizer,

Moderna,

Astra-Zeneca,

Jonson&Jonson.

Вакцины других производителей, включая китайскую CoronaVac, которая массово используется в Украине, в Польше не признается. Это значит, что после въезда в страну такие лица обязаны пройти режим самоизоляции.

Все вышеприведенные условия карантина не касаются лиц, указанных в 3 параграфе Положения Совета Министров, а именно — водителей та членов экипажей авиа, железнодорожных, судоходных, автомобильных средств передвижения, врачей, работающих в Польше, военных, дипломатов, спортсменов и их команды, журналисты с аккредитацией, а также лица с правом на постоянное проживание в Польше, или при наличии карты резидента страны — члена ЕС.

Напоминаем, что в марте правительство Польши объявила локдаун в стране из-за распространения нового "британского" штамма COVID. Под ограничения попали торговые центры, кинотеатры, бассейны и сауны, развлекательные заведения.

Массовая вакцинация в стране стартовала 27 декабря. Для этого правительство Польши подписало контракты на получение 85 млн доз вакцины.