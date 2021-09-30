Железнодорожное сообщение с Польшей возобновят, - Укрзализныця

Всего в Польшу планируют пустить пять скоростных поездов, а также беспересадочные вагоны "Киев-Вроцлав".

"Укрзализныця" с 10 октября может возобновить железнодорожное сообщение с Польшей. Это стало возможным благодаря договоренности украинской и польской сторон и сотрудничеству с польской железнодорожной администрацией. Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Всего из Украины в Польшу курсирует пять поездов: два скоростных поезда по маршрутам Киев-Перемышль, Одесса-Перемышль, Киев-Варшава, Львов-Вроцлав и беспересадочные вагоны Киев-Вроцлав.

Отмечается, что билеты на поезд "Интерсити+", который будет следовать маршрутом Киев-Перемышль, на сайте компании будут доступны с 1 октября.

Известно, что по инициативе железнодорожных администраций европейских стран поезда уже возобновили движение в Австрию, Венгрию, Словакию и Молдову.

Почему ж/д сообщение Украины и Польши прекратилось?

Сообщение между двумя странами прекратилось в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса. Согласно распоряжению правительства Польши от 27 сентября относительно ограничений и запретов в связи с пандемией до 31 октября продлевается запрет на перемещение пассажиров железнодорожным транспортом только на участке границы с Беларусью. Однако в документе не идет речь о продлении запрета на ж/д сообщение с Украиной.

Напоминаем, что с 9 сентября правительство Польши установило новые правила въезда в страну украинцам. Изменения коснулись сроков карантина после пересечения границы и условий въезда после вакцинации.

Польша воздвигает защитные сооружения в своей приграничной зоне с Белоруссией. Построено примерно 50 км забора из колючей проволоки.