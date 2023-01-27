"Может сгорят или дойдут до Крыма": президент Хорватии выступил против поставок танков Украине

По словам Зорана Милановича, в Украине "Америка воюет с Россией", а решение Германии о передачи Киеву тяжелой техники — это "безумие".

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Президент Хорватии Зоран Миланович выступил категорически против передачи Загребом танков Украине. Об этом в четверг, 26 января, сообщил хорватский телеканал N1.

Миланович подверг критике решение стран Запада о передаче Украине тяжелых танков и заявил, что это затянет войну. По его словам, если США и Россия не придут к соглашению, то война не прекратится.

"Почему-то я надеюсь, что какие-то переговоры идут, или мы будем потихоньку двигаться к третьей мировой войне, которая, по мнению некоторых, уже началась, но я немного сдержан. Что касается танков, то и российские, и американские горят одинаково, — заявил президент Хорватии.

Также Миланович добавил, что военным его страны категорически нельзя помогать Украине и принимать участие в войне, в которой, как он утверждает "воюют Россия и Америка".

"Военным Хорватии вообще нельзя помогать. Вы хотите, чтобы мы пошли на войну? Министр иностранных дел Германии сказал, что мы должны объединяться, потому что, цитирую, мы воюем с Россией. Я этого не знал. Может быть Германия снова воюет с Россией, но удачи им, может быть у них все получится лучше, чем 70 лет назад", — сказал он.

Президент Хорватии также выразил опасение, что переданные Украине танки могут использовать в освобождении временно оккупированного Крыма.

"Может быть, эти танки сгорят, может быть, дойдут до Крыма, но без Хорватии. Я всегда буду выступать за это. Те, кто хочет угодить кому-то в Брюсселе, могут выступать за это, но я не буду", — добавил Миланович.

Решение Германии о передаче танков президент Хорватии назвал "безумием" и предложил "определиться, кто там канцлер".

Скандальные высказывания Зорана Милановича

Отметим, что это уже не первое скандальное заявление Милановича относительно Украины. Так, 25 января 2022 года президент Хорватии заявил, что Украине нет места в НАТО. По его словам, Загреб отзовет "всех до единого" солдата из армии Альянса и максимально дистанцируется от событий, если ситуация между Россией и Украиной обострится.

"Украине не место в НАТО. Когда Украина сменила власть, тогда это было движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого было убито 50 человек. История была такова: Украина идет на запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС ее ждут молочные реки и кисельные берега. Украина по-прежнему остается одной из наиболее коррумпированных стран, ЕС ничего Украине не дал", — заявил тогда президент.

После скандальных заявлений Милановича хорватским СМИ о своей позиции относительно ситуации в Украине его внесли в базу данных "Миротворец".

В тот же день глава правительства Хорватии опроверг тезисы президента Милановича относительно Украины и назвал слова политика "загрязнением общественного пространства".

Напомним, 26 января министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен сообщил, что Копенгаген пока что не будет предоставлять Украине танки и присоединяться к танковой коалиции западных стран. У страны в арсенале всего 44 боевые машины.

Ранее, 25 января, президент США Джо Байден подтвердил отправку в Украину 31 единицу американских танков M1 Abrams в связи с опасениями по поводу нового российского наступления этой весной.

Также 25 января представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Запада заранее планировал войну Украины против РФ и это якобы подтверждают заявления бывшего и действующего руководства Германии.

Также напомним, 25 января стало известно о том, что канцлер Германия согласилась поставить Украине роту боевых танков Leopard 2 в количестве 14 единиц. Странам, у которых есть такая техника, разрешено сделать то же самое.