ЗМІ повідомили про серійне виробництво Росією ракет "Іскандер-1000": наскільки це реально

Новина про серійне виробництво росіянами балістичних ракет "Іскандер" з дальністю до 1000 км з'явилася в інформаційному просторі від медіа, яке має неоднозначну репутацію.

Related video

У лютому 2024 року російські джерела вперше повідомили про намір доопрацювати ракетні комплекси "Іскандер", які зможуть досягти дальності ураження до 1000 км. Про це нагадує ресурс Defense Exress.

Влітку у пропагандистському відео до 78-річчя ракетного полігону "Капустин Яр", з'явилось зображення умовної ракети "Іскандер-1000" зі збільшеним реактивним двигуном, яка здійснювала старт. Але жодних реальних даних в інформпросторі про цю розробку не з'явилося, а від випробувань до серійного виробництва зазвичай проходить доволі багато часу, наголошують у Defense Exress.

Як зазначають журналісти видання, стверджувати, що Росія не має проєктів з "осучаснення" своїх балістичних ракет, неможливо, адже раніше від подібних розробок Москву стримував лише договір РСМД, який наразі не діє. Утім, наразі невідомо, на якій стадії знаходиться процес модернізації ОТРК, адже навіть із виробництвом балістичних ракет 9М723 із заявленою дальністю до 500 км Росія відчуває очевидні складності. Інакше, вважають експерти, президент Росії Володимир Путін не зацікавився б ракетами KN-23 з Північної Кореї, які отримуються "обмеженим тиражем" у 150 штук на рік.

"Іскандер — 1000": коментар РНБО

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголосив, що про розробку далекобійного "Іскандера" першим повідомило видання, яке раніше оприлюднило фейк про здатність Росії виробляти щомісяця 25 ракет "Орешник".

"Інформація не відповідає дійсності", — зазначив Андрій Коваленко, пояснивши, що росіяни використовують такі медіа для вкидів на англомовну аудиторію, водночас розраховуючи, що вони потраплять й до інформаційного простору України.

Ба більше, додав він, внаслідок санкцій у росіян в принципі технологічно важко йде й процес виробництва "Іскандер-М".

Нагадаємо, повідомлялося, що Росія нібито виходить на новий рівень у розвитку тактичних балістичних ракетних комплексів (ОТРК). Згідно з останніми даними, Москва буцімто готується до серійного виробництва модернізованої версії системи "Іскандер-М" зі збільшеною дальністю, відомої під неофіційною назвою "Іскандер-1000".

Фокус писав про те, що щонайменше дві американські системи потенційно можуть протистояти російській балістичній ракеті. Водночас Україна може розробити власний ЗРК, який впорається з "Орешником".