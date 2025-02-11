РФ здійснила комбіновану атаку "Калібрами" та балістикою по Полтавській області: що відомо

Під час нічної атаки росіяни обстріляли Полтавщину: було чутно вибухи у Лубенському та Миргородському районах, росіяни наносили ударів "Калібрами" та балістикою. Після атаки почалася пожежа.

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Полтавська область сьогодні опинилася під комбінованою атакою російської армії: у різних регіонах було чутно вибухи, зокрема у Лубенському та Миргородському. За даними моніторингових каналів, область опинилася під ударами крилатими ракетами типу "Калібр" та балістичним озброєнням. Фокус зібрав інформацію щодо обстрілу України уночі 11 лютого.

Нічний обстріл України почався із запуску безпілотників типу "Шахід". Рух БпЛА зафіксували у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Згодом моніторингові пабліки та Telegram-канал Повітряних сил України повідомили про загрозу застосування крилатих ракет типу "Калібр".

"Поширення тривог у звʼязку з діями ЧФ ВМФ РФ у акваторії Чорного моря", – йдеться у повідомленні.

"Калібри" заходили із півдня та пролетіли Кіровоградську область у напрямку Полтавщини, яка, ймовірно, і була ціллю ворожої атаки.

Паралельно моніторингові канали повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння із Бєлгородської та Воронезької областей РФ. Цілі, які запустили росіяни, також рухалися у напрямку області. Ворог одночасно наносив удари по Полтавщині "Калібрами" та балістикою.

Невдовзі у Telegram-каналі журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив про попередню кількість ракет, якими РФ атакувала Полтавщину.

"Вибухи пролунали в межах Лубенського та Миргородського районів Полтавської області, було застосовано від 3 ракет "Калібр", 1 балістичну ракету, ймовірно, "Іскандер-М"", – йдеться у повідомленні.

Наразі про наслідки ворожої атаки РФ у ОВА нічого не повідомляють. Однак у місцевому каналі повідомили про пожежу, яка спалахнула внаслідок атаки.

"Ймовірно, загоряння сталось внаслідок ракетної атаки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни не вперше атакують Полтавщину. Раніше армія РФ нанесла ракетного удару по житловому будинку, внаслідок чого були руйнування та загиблі. Атака відбулася 1 лютого, як повідомляв Фокус.

Серед загиблих через цю атаку у Полтаві була зоозахисниця та волонтерка Настя Кольвах. Дівчині було всього 30, вона була відомою місцевою активісткою. Про це Фокус писав 2 лютого.