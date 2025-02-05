Тарифы в Украине могут вырасти уже скоро: прогноз на 2025 год

Резкий рост цен на энергоносители резко может спровоцировать увеличение инфляции и потребовать дополнительных субсидий для населения.

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Тема тарифов на коммунальные услуги всегда оставалась чувствительной для многих украинцев. С началом войны президент Владимир Зеленский ввел мораторий на рост цен на газ, горячую воду и отопление. Однако данный указ не распространялся на тарифы на другие услуги, такие как электроэнергия и связь. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Согласно Инфляционному отчету Национального банка Украины за январь 2025 года, повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду в этом году маловероятно. Регулятор допускает постепенное увеличение тарифов на коммунальные услуги, однако точные сроки и размеры изменений пока не уточняются. В документе отмечается, что прогноз основан на предположении о сохранении текущих тарифов на ряд услуг ЖКХ, включая газ, отопление и горячее водоснабжение, на протяжении всего года.

НБУ предупреждает, что резкий рост цен на энергоносители резко может спровоцировать увеличение инфляции и потребовать дополнительных субсидий для населения. По данным регулятора, приведение тарифов к рыночно обоснованному уровню могло бы привести к дополнительному росту инфляции на 4,7%.

С другой стороны, если повышение тарифов на коммунальные услуги будет отложено, это может уменьшить инфляцию, но ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний. В Инфляционном отчете отмечается, что такая ситуация создаст дополнительные риски для инвестиционного потенциала энергетической отрасли, усилит нестабильность на энергетическом рынке, а ценовое давление будет перенесено на будущее.

Тарифы на газ в 2025 году

На газовом рынке для населения в феврале, как и в январе, работают девять поставщиков. Четыре из них предлагают только фиксированные годовые тарифы, а остальные пять предоставляют как годовые, так и переменные месячные тарифы.

Цена за кубометр газа по месячным тарифам колеблется от 8,46 до 21,5 грн. Самая высокая месячная стоимость зафиксирована у ООО "Львовэнергосбыт". В рамках годовых тарифов стоимость кубометра варьируется от 7,79 до 9,99 грн в зависимости от поставщика.

Более 98% потребителей газа в Украине — а это 12 миллионов домохозяйств — обслуживает компания "Нафтогаз Украины". Для них до конца апреля 2025 года сохраняется фиксированная цена на газ в размере 7,96 грн за кубометр.

Тарифы на распределение газа устанавливаются Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и зависят от нескольких факторов:

количества потребителей в регионе;

протяженности газопроводов;

расходов за их обслуживание.

Тарифы на воду в 2025 году

Тарифы на водоснабжение в крупных городах Украины остаются неизменными с 2021 года и регулируются Национальной комиссией, занимающейся государственным регулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Летом 2023 года комиссия приняла решение о повышении цен на воду, однако впоследствии это постановление было отменено. Причиной стали заявления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и президента Владимира Зеленского, которые выразили несогласие с ростом тарифов.

В небольших населенных пунктах местные власти самостоятельно устанавливают тарифы на водоснабжение. По мнению экспертов, в некоторых городах, которые не подчиняются НКРЭКУ, уже произошло повышение цен. Это касается отдельных населенных пунктов Киевской, Черкасской, Днепропетровской и Житомирской областей. С 1 января 2025 года в ряде украинских общин выросли тарифы на воду.

Наиболее значительное увеличение произошло в Христиновской общине Черкасской области: стоимость водоснабжения повысилась на 12,6% и составила 33,6 грн за кубометр, а цена водоотведения выросла на 8%, достигнув 44,4 грн за кубометр. В итоге жители общины теперь платят 78 грн за каждый кубометр воды.

На Киевщине также произошло повышение тарифов, в частности в городе Украинка. Там стоимость водоснабжения составила 55,6 грн за кубометр, а водоотведения — 59,2 грн за кубометр. В результате за каждый кубометр воды жителям придется платить 115 грн.

Тарифы на электроэнергию в 2025 году

С 1 июня 2024 года для домашних потребителей установлен тариф на электроэнергию в размере 4,32 грн за кВт·ч. При наличии двухзонного счетчика ночной тариф составляет 2,16 грн за кВт·ч. Эти ставки будут действовать до конца апреля 2025 года. Также с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года владельцы систем электрического отопления смогут воспользоваться льготным тарифом — 2,64 грн за кВт·ч, если месячное потребление не превысит 2000 кВт·ч.

Однако эксперты не исключают, что в течение 2025 года тарифы на электроэнергию могут вырасти. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире программы Ранок.LIVE заявил, что с 1 июня 2025 года правительство может повысить тарифы на электроэнергию до 6,64 грн/кВт-ч.

"На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года ориентировочно до цифры 6 гривен 64 копейки. Ориентировочно. Она может быть плюс-минус 6,32 грн или 6,64 грн", – сказал председатель Союза потребителей коммунуслуг.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко полагает, что значительных оснований для повышения тарифов для населения после 30 апреля 2025 года нет. По его мнению, действующие ставки уже нельзя считать низкими, особенно с учетом условий военного времени.

"Во-первых, это негативный фактор для платежеспособного спроса населения, поскольку во время войны люди ограничены в средствах. Во-вторых, у "Энергоатома" достаточно финансовых ресурсов, чтобы покрыть разницу между рыночной ценой и той, по которой электроэнергия отпускается бытовым потребителям", — добавил Омельченко.

Еще один фактор, по его мнению, менее очевиден и связан с возможным проведением выборов в 2025 году. Эксперт отмечает, что если вдруг война завершится, вероятно, власть не захочет заходить в избирательный цикл с повышением тарифов.

"С учетом этих трех факторов я не нахожу весомых аргументов, почему цены должны вырасти. Тем более до 6,5-7 гривен", — подчеркнул Омельченко.

Он также добавил, что нельзя исключать влияние субъективных факторов. Однако в таком случае маловероятно, что повышение тарифов превысит 15-20%.

Напомним, 20 января народный депутат от парламентской фракции "Слуга Народа" Евгений Пивоваров сделал прогноз о ценах на коммуналку и отметил, что стоимость электроэнергии может быть пересмотрена после завершения отопительного сезона.

19 января Фокус со ссылкой на Пенсионный фонд Украины писал, кто из украинцев сможет не платить за коммунальные услуги.