Тарифи в Україні можуть зрости вже скоро: прогноз на 2025 рік

Різке зростання цін на енергоносії різко може спровокувати збільшення інфляції і вимагати додаткових субсидій для населення.

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Тема тарифів на комунальні послуги завжди залишалася чутливою для багатьох українців. З початком війни президент Володимир Зеленський ввів мораторій на зростання цін на газ, гарячу воду та опалення. Однак цей указ не поширювався на тарифи на інші послуги, такі як електроенергія і зв'язок. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Згідно з Інфляційним звітом Національного банку України за січень 2025 року, підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду цьогоріч малоймовірне. Регулятор допускає поступове збільшення тарифів на комунальні послуги, проте точні терміни і розміри змін поки що не уточнюються. У документі наголошується, що прогноз ґрунтується на припущенні про збереження поточних тарифів на низку послуг ЖКГ, включно з газом, опаленням і гарячим водопостачанням, протягом усього року.

НБУ попереджає, що різке зростання цін на енергоносії різко може спровокувати збільшення інфляції і вимагати додаткових субсидій для населення. За даними регулятора, приведення тарифів до ринково обґрунтованого рівня могло б призвести до додаткового зростання інфляції на 4,7%.

З іншого боку, якщо підвищення тарифів на комунальні послуги буде відкладено, це може зменшити інфляцію, але погіршить фінансовий стан державних енергокомпаній. В Інфляційному звіті зазначається, що така ситуація створить додаткові ризики для інвестиційного потенціалу енергетичної галузі, посилить нестабільність на енергетичному ринку, а ціновий тиск буде перенесено на майбутнє.

Тарифи на газ у 2025 році

На газовому ринку для населення в лютому, як і в січні, працюють дев'ять постачальників. Чотири з них пропонують тільки фіксовані річні тарифи, а решта п'ять надають як річні, так і змінні місячні тарифи.

Ціна за кубометр газу за місячними тарифами коливається від 8,46 до 21,5 грн. Найвищу місячну вартість зафіксовано у ТОВ "Львівенергозбут". У межах річних тарифів вартість кубометра варіюється від 7,79 до 9,99 грн залежно від постачальника.

Понад 98% споживачів газу в Україні — а це 12 мільйонів домогосподарств — обслуговує компанія "Нафтогаз України". Для них до кінця квітня 2025 року зберігається фіксована ціна на газ у розмірі 7,96 грн за кубометр.

Тарифи на розподіл газу встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), і вони залежать від кількох чинників:

кількості споживачів у регіоні;

протяжності газопроводів;

витрат за їх обслуговування.

Тарифи на воду у 2025 році

Тарифи на водопостачання у великих містах України залишаються незмінними з 2021 року і регулюються Національною комісією, що займається державним регулюванням у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Улітку 2023 року комісія ухвалила рішення про підвищення цін на воду, однак згодом цю постанову було скасовано. Причиною стали заяви прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та президента Володимира Зеленського, які висловили незгоду зі зростанням тарифів.

У невеликих населених пунктах місцева влада самостійно встановлює тарифи на водопостачання. На думку експертів, у деяких містах, які не підпорядковуються НКРЕКП, уже відбулося підвищення цін. Це стосується окремих населених пунктів Київської, Черкаської, Дніпропетровської та Житомирської областей. З 1 січня 2025 року в низці українських громад зросли тарифи на воду.

Найбільш значне збільшення відбулося в Христинівській громаді Черкаської області: вартість водопостачання підвищилася на 12,6% і становила 33,6 грн за кубометр, а ціна водовідведення зросла на 8%, сягнувши 44,4 грн за кубометр. У підсумку жителі громади тепер платять 78 грн за кожен кубометр води.

На Київщині також відбулося підвищення тарифів, зокрема в місті Українка. Там вартість водопостачання склала 55,6 грн за кубометр, а водовідведення — 59,2 грн за кубометр. У результаті за кожен кубометр води мешканцям доведеться платити 115 грн.

Тарифи на електроенергію у 2025 році

З 1 червня 2024 року для домашніх споживачів встановлено тариф на електроенергію в розмірі 4,32 грн за кВт-год. За наявності двозонного лічильника нічний тариф становить 2,16 грн за кВт-год. Ці ставки діятимуть до кінця квітня 2025 року. Також з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року власники систем електричного опалення зможуть скористатися пільговим тарифом — 2,64 грн за кВт-год, якщо місячне споживання не перевищить 2000 кВт-год.

Однак експерти не виключають, що протягом 2025 року тарифи на електроенергію можуть зрости. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі програми Ранок.LIVE заявив, що з 1 червня 2025 року уряд може підвищити тарифи на електроенергію до 6,64 грн/кВт-год.

"На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року орієнтовно до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно. Вона може бути плюс-мінус 6,32 грн або 6,64 грн", — сказав голова Спілки споживачів комунпослуг.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що значних підстав для підвищення тарифів для населення після 30 квітня 2025 року немає. На його думку, чинні ставки вже не можна вважати низькими, особливо з урахуванням умов воєнного часу.

"По-перше, це негативний фактор для платоспроможного попиту населення, оскільки під час війни люди обмежені в коштах. По-друге, у "Енергоатома" достатньо фінансових ресурсів, щоб покрити різницю між ринковою ціною і тією, за якою електроенергія відпускається побутовим споживачам", — додав Омельченко.

Ще один фактор, на його думку, менш очевидний і пов'язаний із можливим проведенням виборів у 2025 році. Експерт зазначає, що якщо раптом війна завершиться, ймовірно, влада не захоче заходити у виборчий цикл із підвищенням тарифів.

"З урахуванням цих трьох чинників я не знаходжу вагомих аргументів, чому ціни мають зрости. Тим більше до 6,5-7 гривень", — підкреслив Омельченко.

Він також додав, що не можна виключати вплив суб'єктивних факторів. Однак у такому разі малоймовірно, що підвищення тарифів перевищить 15-20%.

Нагадаємо, 20 січня народний депутат від парламентської фракції "Слуга Народу" Євген Пивоваров зробив прогноз щодо цін на комуналку і зазначив, що вартість електроенергії може бути переглянута після завершення опалювального сезону.

19 січня Фокус із посиланням на Пенсійний фонд України писав, хто з українців зможе не платити за комунальні послуги.