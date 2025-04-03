На 30% меньше электроэнергии: что на самом деле вредит ветряным турбинам

Мощность ветряных турбин может снижаться из-за "эффект следа". Это явление ставит под угрозу экономическую устойчивость и эффективность ветрогенераторов.

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О том, как возникает вредоносный эффект, пишет ECOticias.

В издании объясняют, что когда турбины расположены в одном пространстве, поток ветра нарушается, создавая "эффект следа". Движение ветра через лопасти турбин приводит к снижению скорости и турбулентным движениям воздуха, в результате чего за каждой турбиной образуются вихревые следы. Эта зона простирается на многие километры и мешает работе последующих турбин.

Из-за данного явления выработка электроэнергии на ветряных электростанциях снижается на 30%. Уменьшенная выходная мощность приводит к существенным экономическим потерям для крупных ветроэлектростанций.

Чтобы решить эту проблему, специалисты разрабатывают несколько стратегий. В первую очередь они подбирают оптимальное размещение и расстояние между ветряными турбинами, чтобы "эффект следа" был меньше.

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Почему ветряные турбины такие большие и не лучше ли сделать их меньше: ответ инженеров

Кроме того, можно повлиять на системы управления, которые динамически регулируют работу турбин. Технологические системы поддерживают углы и скорости лопастей турбины, которые смягчают упомянутое явление.

В издании отметили, что несмотря на "эффект следа", ветряки остаются жизнеспособным источником энергии. Правильные меры по решению этой проблемы могут раскрыть полный потенциал турбин.

Напомним, на ветряные турбины у северного побережья Германии собираются установить радиолокационные станции для наблюдения за судами и беспилотниками.

Также сообщалось, что во Франции создают мощные подводные турбины, работающие на приливах, которые будут ежегодно обеспечивать электроэнергией 15 000 домов.