Помогла солнечная буря. Ученые назвали точную дату, когда викинги открыли Америку

Исследователям помогла в определении даты древняя солнечная буря, которая достигла Земли за 29 лет до открытия Америки викингами.

Анализ древесины из деревянных зданий на острове Ньюфаундленд возле Канады показал, что норвежское поселение было построено за 471 год до Колумба, сообщает The Guardian.

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Поселение ЛʼАнс-о-Медоуз

Задолго до того, как Колумб переплыл Атлантический океан, восемь деревянных зданий уже были построены викингами на острове Ньюфаундленд. Но когда именно викинги основали поселение Л'Анс-о-Медоуз оставалось до сих пор неизвестно.

[ + – ] Остров Ньюфаундленд Фото: wikipedia

Новый метод датирования

Ученые использовали новый тип метода датирования, в котором использовали древнюю солнечную бурю в качестве ориентира. И он показал, что поселение было основано в 1021 году нашей эры, ровно 1000 лет назад и за 471 год до первого путешествия Колумба. Этот метод применили на трех кусках дерева, которые срубили для постройки зданий и все они указали на один и тот же год.

"Честь и слава этим жителям Северной Европы за то, что они были первыми людьми, которые пересекли Атлантику", — говорит Майкл Ди из Университета Гронингена в Нидерландах.

[ + – ] Национальный исторический парк Л"Анс-о-Медоуp Фото: wikipedia

Что искали викинги в Америке?

Викинги имели исключительные навыки постройки кораблей и мореплавания. Они занимались колонизацией новых земель, торговлей, но также часто совершали грабительские набеги на европейские поселения.

"Я думаю в Америке они искали новые источники древесины. Принято считать, что они уплыли из Гренландии, где древесина, пригодная для строительства, встречается крайне редко", — говорит Ди.

Новое исследование

Историки считают, что эпоха викингов продолжалась в период между 793 и 1066 годами нашей эры. Обычное радиоуглеродное датирование оказалось слишком неточным, чтобы назвать дату основания поселения Л"Анс-о-Медоуз, которое было открыто в 1960 году. Хотя еще тогда ученые предположили, что викинги основали поселение в 11 веке.

Новый метод датирования основан на том факте, что солнечные бури создают характерный радиоуглеродный след в годовых кольцах деревьев. Ученым было известно, что в 992 году нашей эры была сильная солнечная буря — выброс высокоэнергетических космических лучей от Солнца.

Во всех трех исследованных кусках дерева из трех разных деревьев образовалось 29 годичных колец после того, которое несло в себе свидетельство солнечной бури, то есть дерево было срублено в 1021 году, говорит археолог из Университета Гронингена Марго Куйтемс.

По словам Ди, местные коренные жители не могли спилить эти деревья, так как металлических пил, которыми пользовались те, кто рубил деревья, у них не было.

[ + – ] Кадр из сериала "Викинги", шесть сезонов которого выходили в эфир телеканала History c 2013 по 2020 год. Фото: wikipedia

Как долго викинги жили в Л"Анс-о-Медоуз?

Остается неясным пока вопрос о продолжительности заселения Л"Анс-о-Медоуз. Здесь викинги могли жить 10 лет или меньше, причем в разное время, говорят ученые. Местные строения напоминают постройки викингов в Гренландии и Исландии.

В исландских сагах есть описание жизни викингов в Америке в поселении под названием Винланд. Также здесь упоминаются не всегда мирные взаимодействия викингов с местными жителями, которых они превращали в рабов.

"Дата 1021 год примерно соответствует описаниям в сагах, но возникает вопрос, насколько правдивы остальные приключения викингов из саги", — говорит Ди.

Сейчас Л"Анс-о-Медоуз – это канадский историко-археологический памятник. Он входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.