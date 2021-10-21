Допомогла сонячна буря. Учені назвали точну дату, коли вікінги відкрили Америку

Дослідникам допомогла у визначенні дати древня сонячна буря, яка досягла Землі за 29 років до відкриття Америки вікінгами.

Аналіз деревини з дерев'яних будівель на острові Ньюфаундленд біля Канади показав, що норвезьке поселення було побудовано за 471 рік до Колумба, повідомляє The Guardian.

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Поселення Л'Анс-о-Медоуз

Задовго до того, як Колумб переплив Атлантичний океан, вісім дерев'яних будівель вже були побудовані вікінгами на острові Ньюфаундленд. Але коли саме вікінги заснували поселення Л'Анс-о-Медоуз, залишалося досі невідомо.

[ + – ] Острів Ньюфаундленд Фото: wikipedia

Новий метод датування

Учені використовували новий тип методу датування, у якому використовували давню сонячну бурю в ролі орієнтира. І він показав, що поселення було засновано в 1021 році нашої ери, рівно 1000 років тому і за 471 рік до першої подорожі Колумба. Цей метод застосували на трьох шматках дерева, які зрубали для споруди будівель і всі вони вказали на один і той же рік.

"Честь і слава цим жителям Північної Європи за те, що вони були першими людьми, які перетнули Атлантику", — говорить Майкл Ді з Університету Гронінгена в Нідерландах.

[ + – ] Національний історичний парк Л'Анс-о-Медоуз Фото: wikipedia

Що шукали вікінги в Америці?

Вікінги мали виняткові навички побудови кораблів і мореплавання. Вони займалися колонізацією нових земель, торгівлею, але також часто здійснювали грабіжницькі напади на європейські поселення.

"Я думаю, в Америці вони шукали нові джерела деревини. Прийнято вважати, що вони попливли з Гренландії, де деревина, придатна для будівництва, траплялася вкрай рідко", — каже Ді.

Нове дослідження

Історики вважають, що епоха вікінгів тривала в період між 793 і 1066 роками нашої ери. Звичайне радіовуглецеве датування виявилося занадто неточним, щоб назвати дату заснування поселення Л'Анс-о-Медоуз, яке було відкрито в 1960 році. Хоча ще тоді вчені припустили, що вікінги заснували поселення в 11 столітті.

Новий метод датування заснований на тому факті, що сонячні бурі створюють характерний радіовуглецевий слід у річних кільцях дерев. Ученим було відомо, що в 992 році нашої ери була сильна сонячна буря — викид високоенергетичних космічних променів від Сонця.

У всіх трьох досліджених шматках з трьох різних дерев утворилося 29 річних кілець після того, яке несло в собі свідчення сонячної бурі, тобто дерево було зрубано в 1021 році, каже археолог з Університету Гронінгена Марго Куйтемс.

За словами Ді, місцеві корінні жителі не могли спиляти ці дерева, адже металевих пил, якими користувалися ті, хто рубав дерева, у них не було.

[ + – ] Кадр із серіалу "Вікінги", шість сезонів якого виходили в ефір телеканалу History з 2013 по 2020 роки. Фото: wikipedia

Як довго вікінги жили в Л'Анс-о-Медоуз?

Залишається незрозумілим поки питання про тривалість заселення Л'Анс-о-Медоуз. Тут вікінги могли жити 10 років або менше, причому в різний час, кажуть учені. Місцеві будови нагадують споруди вікінгів у Гренландії та Ісландії.

В ісландських сагах є опис життя вікінгів в Америці в поселенні під назвою Вінланд. Також тут згадуються не завжди мирні взаємодії вікінгів з місцевими жителями, яких вони перетворювали на рабів.

"Дата 1021 рік приблизно відповідає описам у сагах, але виникає питання, наскільки правдиві інші пригоди вікінгів із саги", — говорить Ді.

Наразі Л'Анс-о-Медоуз — це канадська історико-археологічна пам'ятка. Вона входить до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.