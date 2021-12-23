"Кораблі-примари" Чумацького Шляху. Астрономи знайшли близько 170 планет-ізгоїв

Дослідники кажуть, що кілька мільярдів планет-ізгоїв можуть безцільно тинятися по нашій галактиці.

Міжзоряний простір Чумацького Шляху є домом для планет-ізгоїв, які з тих чи інших причин не мають батьківських зірок. Ці об'єкти вільно дрейфують у космосі, не прив'язані до одного місця. Нове дослідження виявило близько 170 потенційних планет-ізгоїв у нашому куточку Чумацького Шляху. Про це повідомляє Science Alert.

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Останнє дослідження було засноване на десятках тисяч зображень, що зібрані Європейською південною обсерваторією. Якщо астрономи зможуть підтвердити, що більшість виявлених об'єктів дійсно є планетами-ізгоями, це може означати, що Чумацький Шлях кишить вигнанцями.

"Кілька мільярдів планет-ізгоїв можуть вільно тинятися Чумацьким Шляхом без своїх зірок-господарів", — говорить астроном з Лабораторії астрофізики Бордо Ерве Боуї.

За його словами, планети-ізгої народжуються у хмарах пилу та газу, як і стандартні сонячні системи. Але деякі хмари занадто малі, щоб зробити цілу зоряну систему. Іноді вони обмежуються лише однією планетою і, можливо, її супутником.

Планети-ізгої набагато тьмяніші за зірки, тому виявити їх вкрай складно. Також вони не рухаються орбітами навколо зірок, що дозволило б їх ідентифікувати як екзопланети.

Більшість кандидатів видно як провали у просторі-часі, тому що їхні масивні тіла можуть ненадовго перекручувати фон зоряного світла.

Для того, щоб знайти подібні об'єкти, астрономам потрібно спочатку скласти перелік потенційних кандидатів. Автори нового дослідження спробували скласти цей список, використовуючи той факт, що новонароджені планети продовжують випромінювати залишкове тепло протягом багатьох мільйонів років.

Учені просканували небо в пошуках цієї слабкої радіаційної сигнатури з допомогою потужних оглядових телескопів ESO. Таким чином вдалося скласти величезний список кандидатів у сузір'ях Скорпіона та Змієносця.

"Ми проаналізували переміщення, колір та яскравість десятків мільйонів джерел на величезному відрізку неба. Подібні виміри дозволили ідентифікувати найслабші об'єкти в досліджуваному регіоні – планети-ізгої", – зазначає один з авторів дослідження з Лабораторії астрофізики Бордо Нурія Мірет-Ройг.

Автори додають, що далеко не всі знайдені об'єкти будуть планетами. Зі 170 виявлених кандидатів поки що лише 70 можуть справді претендувати на це звання.

Учені наголошують, що ми перебуваємо на порозі нового покоління технологій, які дозволять вивчати нічне небо докладніше.

"Такі об'єкти дуже тьмяні і зараз ми не маємо можливості вивчати їх за допомогою сучасних інструментів", — підсумував Боуї.