"Корабли-призраки" Млечного Пути. Астрономы отыскали около 170 планет-изгоев

Исследователи говорят, что несколько миллиардов планет-изгоев могут бесцельно слоняться по нашей галактике.

Межзвездное пространство Млечного Пути является домом для планет-изгоев, у которых по тем или иным причинам нет родительских звезд. Эти объекты свободно дрейфуют в космосе, не привязанные к одному месту. Новое исследование обнаружило около 170 потенциальных планет-изгоев в нашем уголке Млечного Пути. Об этом сообщает Science Alert.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Последнее исследование было основано на десятках тысяч изображений, собранных Европейской южной обсерваторией. Если астрономы смогут подтвердить, что большая часть обнаруженных объектов действительно является планетами-изгоями, это может означать, что Млечный Путь кишит изгнанниками.

"Несколько миллиардов планет-изгоев могут свободно слоняться по Млечному Пути без своих звезд-хозяев", – говорит астроном из Лаборатории астрофизики Бордо Эрве Боуи.

По его словам, планеты-изгои рождаются в облаках пыли и газа, как и стандартные солнечные системы. Но некоторые облака слишком малы, чтобы произвести на свет целую звездную систему. Иногда, они ограничиваются всего одной планетой и возможно, ее спутником.

Планеты-изгои намного тусклее звезд, поэтому обнаружить их крайне сложно. Также они не движутся по орбитам вокруг звезд, что позволило бы их идентифицировать как экзопланеты.

Большинство кандидатов видны как провалы в пространстве-времени, так как их массивные тела могут ненадолго искажать фон звездного света.

Для того, чтобы отыскать подобные объекты, астрономам необходимо вначале составить список потенциальных кандидатов. Авторы нового исследования попробовали составить этот список, использую тот факт, что новорожденные планеты продолжают источать остаточное тепло в течение многих миллионов лет.

Ученые просканировали небо в поисках этой слабой радиационной сигнатуры при помощи мощных обзорных телескопов ESO. Таким образом получилось составить огромный список кандидатов в созвездиях Скорпиона и Змееносца.

"Мы проанализировали перемещение, цвет и яркость десятков миллионов источников на огромном отрезке неба. Подобные измерения позволили идентифицировать самые слабые объекты в исследуемом регионе – планеты-изгои", – отмечает один из авторов исследования из Лаборатории астрофизики Бордо Нурия Мирет-Ройг.

Авторы добавляют, что далеко не все найденные объекты окажутся планетами. Из 170 обнаруженных кандидатов пока лишь 70 могут действительно претендовать на это звание.

Ученые подчеркивают, что мы находимся на пороге нового поколения технологий, которые позволят изучать ночное небо более подробно.

"Такие объекты очень тусклые и сейчас у нас нет возможности изучать их с помощью современных инструментов", – подытожил Боуи.