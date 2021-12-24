Космический уникум. У одной из экзопланет впервые обнаружили магнитное поле

В ходе исследования астрономы изучали планету HAT-P-11b. Их наблюдения показали поток заряженных углеродных частиц, окружающих планету и образующих кометоподобный "хвост".

Исчезновение магнитного поля Марса — одна из главных причин из-за которой он потерял свою атмосферу, что делает "охоту" ученых за магнитными полями экзопланет важной частью поиска жизни за пределами Солнечной системы, пишет IFLS.

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Сильное магнитное поле на такой планете, как Земля, защищает атмосферу и ее поверхность от влияния солнечных ветров, в частности, от составляющих их энергетических частиц.

Имея в распоряжении всего 8 планет для изучения, никто из ученых пока не знает, почему у одних есть сильные магнитные поля, а у других нет. Каждый дополнительный пример приближает исследователей к пониманию того, насколько распространены эти поля и где их можно найти.

Открытие магнитного поля экзопланеты

В ходе своего нового исследования, астрономы с помощью телескопа Хаббла изучали планету HAT-P-11b. Их наблюдения показали поток заряженных углеродных частиц, окружающих планету и образующих кометоподобный "хвост", направленный в сторону от ее звезды. Астрономы утверждают, что это является убедительным доказательством наличия сильного магнитного поля.

Как отметила профессор Гильда Баллестер из Аризонского Университета, это первый случай, когда сигнатура магнитного поля была обнаружена на планете за пределами нашей Солнечной системы.

Для того, чтобы обнаружить присутствие ионов углерода в магнитосфере вокруг планеты и длинном "хвосте", Хаббл осуществлял наблюдение в ультрафиолетовом спектре. "Хвост" представляет собой убегающие ионы, отталкиваемые от звезды ее звездным ветром со скоростью 160 000 км/ч.

HAT-P-11b

HAT-P-11b немного больше Нептуна и горячее Венеры, поэтому это маловероятное место для жизни. Она находится на расстоянии 123 световых лет от Земли, поэтому ее гораздо труднее изучать, чем наши ближайшие соседние планеты.

Тем не менее, из тысячи известных экзопланет она привлекла внимание астрономов больше всего. В какой-то момент это была самая маленькая экзопланета в атмосфере которой были обнаружены специфические молекулы — и что еще лучше, одной из них была вода.

Пять лет назад ученые обнаружили радиосигналы, поступающие с HAT-P-11b. Как оказалось, они были связаны с частыми мощными ударами молний, создающими синильную кислоту в атмосфере планеты. Мы не наблюдаем подобного явления в магнитосфере Земли, потому что находимся гораздо дальше от нашей родительской звезды.

Изучение магнитосферы HAT-P-11b – важный шаг к пониманию того, где во Вселенной следует искать признаки жизни. Не все планеты и спутники нашей системы имеют магнитное поле, поэтому связь между ними и существованием жизни требует дальнейшего исследования.

Напомним, ранее астрономы выяснили, что на нашей планете 41 тыс. лет произошло необъяснимое изменение магнитного поля, которое не только перенесло в неожиданные места полярные сияния, но и привело к массовому вымиранию.

Также, недавно ученые открыли около 170 планет-изгоев. Как отмечают астрономы, если им удасться подтвердить, что большая часть найденных ими объектов на самом деле является планетами-изгоями, это может означать, что наша галактика переполнена изгнанниками.