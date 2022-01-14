Екзопланета із секретом. В атмосфері "нептунівської пустелі" виявлено водяну пару

Дослідники кажуть, що екзопланета TOI 674b, судячи з наявності пари в атмосфері, не на своєму місці.

На екзопланеті TOI 674b, розміром із Нептун, новий рік настає кожні 47,5 години. Але це не єдина унікальна характеристика далекої планети, бо нещодавно вчені знайшли водяну пару в її атмосфері. Про це повідомляє Science Alert.

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Незважаючи на роки досліджень, учені знайшли вкрай мало газових гігантів середнього розміру з орбітою, коротшою за кілька днів. Такі планети астрономи називають "нептунівськими пустелями" — неймовірно гарячі світи. Але останні пошуки увінчалися успіхом — була виявлена TOI 674b.

Пошуки води в атмосферах далеких планет важливі з низки причин, і у межах пошуку нової Землі. Розуміння того, який газ є присутнім в атмосфері планети, допомагає вченим з'ясувати деталі утворення самої планети: де саме вона сформувалася у власній сонячній системі.

Відомо, що TOI 674b є Супер-Нептуном і обертається навколо червоного карлика на відстані близько 150 світлових років від Землі. Саму ж зірку, яка досить холодна і вдвічі менша за Сонце, неможливо побачити з Землі неозброєним оком.

Наявність води на "Супер-Нептуні" говорить про те, що спочатку він сформувався далі від батьківської зірки та якимось чином наблизився до неї з часом.

Найближчим часом учені мають намір з'ясувати точно кількість води в атмосфері TOI 674b, а також інші характеристики.

У роботі астрономам також допоможе близькість екзопланети до Землі. Справа в тому, що за астрономічними мірками 150 світлових років це досить невелика відстань. Крім цього, планета розташована близько до своєї маленької зірки, що дає найкращий контраст для телескопів.

Розуміння того, як TOI 674b потрапила в такі тісні та жаркі обійми своєї зірки, допоможе намалювати точнішу картину того, як формуються інші сонячні системи. Також астрономи сподіваються знайти відповідь на давнє запитання: чи є Земля такою вже унікальною планетою?

Нагадаємо, нещодавно астрономи виявили екзопланету, де за 8 годин можна старіти на цілий рік. Астрономи стверджують, що це найменша з виявлених екзопланет, яка розташовується лише за 31 світловий рік від Землі.