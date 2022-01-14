Экзопланета с секретом. В атмосфере "нептуновской пустыни" обнаружен водяной пар

Исследователи говорят, что экзопланета TOI 674b, судя по наличию пара в атмосфере, находится не на своем месте.

На экзопланете TOI 674b, размером с Нептун, новый год наступает каждые 47,5 часов. Но это не единственная уникальная характеристика далекой планеты, потому что недавно ученые нашли водяной пар в ее атмосфере. Об этом сообщает Science Alert.

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Несмотря на годы исследований ученые нашли крайне мало газовых гигантов среднего размера с орбитой короче нескольких дней. Такие планеты астрономы называют "нептуновскими пустынями" – невероятно горячие миры. Но недавние поиски увенчались успехом – была обнаружена TOI 674b.

Поиски воды в атмосферах далеких планет важны по целому ряду причин, и не только в рамках поиска новой Земли. Понимание того, какой газ присутствует в атмосфере планеты помогает ученым выяснить детали образования самой планеты: где именно она сформировалась в собственной солнечной системе.

Известно, что TOI 674b является "Супер-Нептуном" и вращается вокруг красного карлика на расстоянии около 150 световых лет от Земле. Саму же звезду, которая достаточно холодная и вдвое меньше Солнца, невозможно увидеть с Земли невооруженным глазом.

Наличие воды на "Супер-Нептуне" говорит о том, что изначально он сформировался дальше от родительской звезды и каким-то образом приблизился к ней со временем.

В ближайшее время ученые собираются выяснить точно количество воды в атмосфере TOI 674b, а также другие характеристики.

В работе астрономам также поможет и близость экзопланеты к Земле. Дело в том, что по астрономическим меркам 150 световых лет – это довольно небольшое расстояние. Кроме этого, планета расположена близко к своей маленькой звезде, что дает лучший контраст для телескопов.

Понимание того, как TOI 674b попала в такие тесные и жаркие объятия своей звезды, поможет нарисовать более точную картину, того как формируются другие солнечные системы. Также астрономы надеются найти ответ на давний вопрос: является ли Земля такой уж уникальной планетой?

Напомним, недавно астрономы обнаружили экзопланету, на которой за 8 часов можно стареть на целый год. Астрономы утверждают, что это самая маленькая из обнаруженных экзопланет, которая располагается всего в 31 световом году от Земли.