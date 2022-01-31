Почти как Земля. Астрономы обнаружили планету с похожими свойствами атмосферы

Экзопланета WASP-189b является первой, в которой ученым удалось исследовать отдельные слои атмосферы. И по своим характеристикам они напоминает земные.

Газовый гигант WASP-189b, который является "горячим Юпитером", находится на расстоянии примерно 322 световых года от нас. Эта экзопланета примерно в 1,6 раза больше нашего Юпитера и делает оборот вокруг своей звезды за 2,7 земных дня. Температура на дневной стороне планеты достигает 3200 градусов Цельсия. Хотя эта планета и не пригодна для жизни (по крайней мере такой, какой мы ее знаем), ученым удалось изучить отдельные слои атмосферы, которые имеют свои характеристики и химический состав. И это напоминает атмосферу Земли, сообщает ScinceAlert.

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Такие газовые гиганты, как WASP-189b находятся очень близко к своей звезде. Астрономы до сих пор не понимают, как гравитация звезды и сильный звездный ветер позволили таким планетам сформироваться. Из почти 5 тысяч подтвержденных экзопалент, на сегодня более 300 являются "горячими Юпитерами". Их изучение помогает астрономам лучше понять динамику развития планетарных систем.

По словам Йенс Хоймакерса из Лундского университета в Швеции, результаты нового исследования показывают, что даже такие планеты, где очень жарко, имеют сложную структуру своей атмосферы.

"Мы измерили свет, который исходит от звезды и проходит через атмосферу планеты. Газы в атмосфере поглощают часть этого света, как озон, который поглощает часть света Солнца в атмосфере Земли, и таким образом остается характерный "отпечаток". Нам удалось с помощью наземной обсерватория Ла-Силья идентифицировать вещества, из которых состоит атмосфера этой планеты", — говорит Бибиана Принот из Лундского университета.

[ + – ] Горячие Юпитеры находтся очень близко к своим звездам и имеют очень короткий период вращения Фото: wikipedia

Оказалось, что атмосфера WASP-189b состоит из дрейфующих облаков из газообразного железа, титана, хрома, магния, ванадия и марганца. Также ученые обнаружили элемент, который редко можно найти на Земле и который ранее не находили в атмосферах экзопланет – это оксид титана.

"Оксид титана поглощает ультрафиолетовое излучение. Это может говорить о том, что в атмосфере этой планеты есть слой, который взаимодействует с излучением звезды так же, как озоновый слой на Земле", — говорит Кевин Хенг из Бернского университета.

По словам Принот, данные исследования показывают, что атмосфера газового гиганта состоит из разных слоев, которые в свою очередь, состоят из разных газов. То же самое можно увидеть и на Земле, где характеристики отдельных составляющих меняются от слоя к слою в атмосфере нашей планеты.

Напоминаем, что у одной из экзопланет астрономы впервые обнаружили магнитное поле. Ученые увидели поток заряженных углеродных частиц, которые окружают планету и образуют кометоподобный "хвост".

Также Фокус писал о том, что в атмосфере "нептуновской пустыни" ученые обнаружили водяной пар. Астрономы считают, что экзопланета TOI 674b находится не на своем месте.