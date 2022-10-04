"Вода не скрізь мокра". Вчені назвали секретний інгредієнт, який сформував життя на Землі

Дослідження показали, що краплі води містять одну секретну складову, яка виявилася ключем до хімії нашої ранньої планети.

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Десятиліттями вчені вважали, що життя на Землі зародилося в океані, проте незрозумілим видавався процес утворення пептидів у воді. Сьогодні розкрита і ця таємниця — вченим нарешті вдалося виявити секретний інгредієнт, який по суті відповідає за формування життя на нашій планеті, пише SciTechDaily.

Над цим завданням билися найкращі хіміки з Університету Пердью на чолі із заслуженим професором аналітичної хімії імені Генрі Бона Хасса, Гремом Кукс. За його словами, по суті, їм з колегами вдалося розкрити "хімію походження життя", ніяк не менше.

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Кукс із колегами вважають, що їм першим у світі вдалося продемонструвати по суті зародження життя на Землі. По суті, вони відтворили як первинні молекули, прості амінокислоти, утворюють пептиди, будівельні блоки життя в краплях чистої води — по-справжньому дивовижне відкриття.

Під час дослідження Кукс із колегами використовували мас-спектрометри для вивчення хімічних реакцій у краплі та знайшли відповідь на загадку: "чому вода не скрізь мокра". Виявилося, що на межах краплі, де вода по суті зустрічається з атмосферою, відбуваються надзвичайно швидкі реакції, які перетворюють амінокислоти на будівельні блоки життя.

В результаті вчені дійшли висновку, що життя на Землі сформувалося зовсім не в океані, а на межі суші та океану, в місцях, де бризки піднімалися в повітря, а хвилі билися об скелі, або місцях, де прісна вода стікала схилом.

Хіміки понад десять років вивчали різні реакції в краплях і дійшли висновку, що реакції в них у сотні, а то й мільйони разів вищі, ніж ті ж реакції, але в об'ємному розчині.

На думку Кукса, швидкість цих дивовижних реакцій настільки висока, що вона унеможливлює будь-які каталізатори зародження життя — за фактом еволюція життя відбулася лише завдяки швидкості хімічних реакцій.

Вчені вважають, що отримані ними дані не тільки відкривають таємницю виникнення життя на Землі, але надалі також можуть бути використані для пошуку життя на інших планетах або навіть місяцях. Більш того, отримані в ході дослідження дані мають допомогти хімікам-синтетикам у розробці нових ліків та методик лікування хвороб внаслідок прискорення ключових процесів.

Раніше Фокус писав, що життя на планеті зародилося "невдовзі" після утворення планети — про це свідчить інше дослідження.