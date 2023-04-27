"Ми дуже схожі": у США жінка показала як ведмежа родина грає у неї у дворі (відео)

Олівія Джермано та її родина уживаються з ведмедями вже багато років. Тварини відвідують їхній двір майже щодня. Якщо люди бачать, що дикі звірі підходять надто близько, то одразу йдуть до будинку.

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У Юніонвіллі, штат Коннектикут (США), Олівія Джермано щодня спостерігає за ведмедями на своєму задньому дворі. Про це розповідає Miami Herald.

Жінка каже, що іноді ці дикі звірі нагадують їй пересічних людей.

"Вони дуже люблять перебувати на батуті. Ведмеді грають і стрибають. Вони навіть грайливо б'ються, якщо це можна так назвати. Ці тварини просто дуже кумедні", — розповіла американка.

Видання зазначає, що у мами-ведмедиці, яка часто приходить у двір будинку Джермано, четверо дитинчат. Олівія теж мама, тому коли дикі тварини починають стрибати та грати на батуті, вона згадує своїх дітей і думає, що вони дуже схожі.

"Я думаю, це просто нагадує нам про те, що ми дуже схожі. Я захищаю своїх дітей, мати захищає своїх дітей. Вона дивиться, як вони грають, а я дивлюся, як грають мої", — каже вона.

Якщо люди бачать, що дикі звірі підходять надто близько, то одразу йдуть до будинку Фото: Facebook/Olivia Germano

Сім'я Джермано уживається з ведмедями вже багато років. Тварини відвідують їхній двір майже щодня. Коли Олівія чи інші члени її сім'ї бачать, що ведмеді наближаються, вони йдуть до будинку.

"Вони дуже повільно ходять, тому ми маємо час, щоб втекти", — сказала жінка.

Американка розповіла, що їй подобається, коли ведмежа родина поряд. Тепер, коли більшість її дітей зросла, вона присвячує більшу частину свого часу письменницькій діяльності. Вона стосується багатьох тем, включно свою власну історію про те, як підлітком вона переїхала з Польщі до США, де возз'єдналася з батьком, який поїхав за багато років до цього. Коли Олівія пише щось завжди, спостерігає за ведмедями, яких вона називає частиною сім'ї.

Раніше Фокус писав, що ведмідь заліз у машину та випив 69 банок газованих напоїв. Шерон Розел розповіла, що дика тварина розбила скло позашляховика і за допомогою зубів почала розкривати банки із солодкими напоями.

Також повідомлялося, що в США турист ризикнув життям заради селфі з грізлі. Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину. За правилами парку, будь-який ведмідь, що напав, буде спійманий і підданий евтаназії в інтересах громадської безпеки, навіть якщо людина не постраждала.