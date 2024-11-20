Постановка на воинский учет в 17 лет: как могут наказать юношей

В случае игнорирования постановки на учет 17-летних граждан предусмотрена административная ответственность. Штраф могут оплатить сами ребята или родители.

В Украине, когда юношам исполняется 17 лет, они должны стать на первичный воинский учет — учет призывников. В случае нарушения этого требования законодательства придется заплатить штраф, пишет Сһаѕ News.

Отмечается, что штраф придется заплатить в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Ответственность будет нести или сам юноша, или его родители.

Как стать на воинский учет 17-летним юношам

На учете призывников должны находиться мужчины в возрасте от 16 до 25 лет. Их приписывают к призывному участку, а данные вносят в реестр "Оберег".

Приписка к участкам происходит ежегодно с января по март. Если парень учится, его должны известить в учебном заведении о том, что необходимо стать на учет. В противном случае об этом должны заботиться председатели сельских, поселковых, городских советов, руководители учреждений или организаций, председатели ОСМД дома. Юноше должны передать повестку с указанием даты явки в ТЦК и СП. Поставить его на учет должны по месту учебы или проживания.

Воинский учет 17-летних юношей — какие необходимые документы

Для постановки на учет призывников с собой нужно взять в ТЦК украинский паспорт, а на месте следует написать заявление о постановке на учет. После этого на допризывника заведут личное дело и занесут его данные в реестр "Оберіг".

Напомним, что в случае открытия исполнительного производства из-за неуплаты штрафа от ТЦК уполномоченные лица могут заблокировать банковские счетавоеннообязанного. Для покрытия долга также могут реализовать имущество гражданина.

Добавим, что военнообязанному предоставляется 15 дней на уплату штрафа от ТЦК и СП. По истечении этого срока постановление направляется для принудительного взыскания штрафа в исполнительную службу и сумма штрафа удваивается.