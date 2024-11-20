Поставлення на військовий облік у 17 років: як можуть покарати юнаків

У випадку ігнорування поставлення на облік 17-річних громадян передбачена адміністративна відповідальність. Штраф можуть сплатити самі хлопці або батьки.

В Україні, коли юнакам виповнюється 17 років, вони мають стати на первинний військовий облік — облік призовників. У разі порушення цієї вимоги законодавства доведеться сплатити штраф, пише Сhas News.

Зазначається, що штраф доведеться сплатити у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Відповідальність нестиме або сам юнак, або його батьки.

Як стати на військовий облік 17-річним юнакам

На обліку призовників мають перебувати чоловіки віком від 16 до 25 років. Їх приписують до призовної дільниці, а дані вносять до реєстру "Оберіг".

Приписування до дільниць відбувається щорічно із січня по березень. Якщо хлопець навчається, його мають сповістити в начальному закладі про те, що необхідно стати на облік. В іншому разі про це мають потурбуватися голови сільських, селищних, міських рад, керівники установ чи організацій, голови ОСББ будинку. Юнаку мають передати повістку із зазначенням дати явки до ТЦК і СП. Поставити його на облік мають за місцем навчання або проживання.

Військовий облік 17-річних юнаків — які необхідні документи

Для поставлення на облік призовників з собою потрібно взяти до ТЦК український паспорт, а на місці слід написати заяву про взяття на облік. Після цього на допризовника заведуть особову справу і занесуть його дані до реєстру "Оберіг".

Нагадаємо, що у випадку відкриття виконавчого провадження через несплату штрафу від ТЦК уповноважені особи можуть заблокувати банківські рахунки військовозобов'язаного. Для покриття боргу також можуть реалізувати майно громадянина.

Додамо, що військовозобов'язаному надається 15 днів на сплату штрафу від ТЦК та СП. Після спливу цього терміну постанова направляється для примусового стягнення штрафу до виконавчої служби й сума штрафу подвоюється.