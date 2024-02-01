Футболист попал под суд из-за "ощупывания" талисмана команды в костюме попугая (видео)

Истица, которую называют Анной, утверждает, что тогдашний капитан команды "Сельта Виго" засунул руку под ее костюм. Однако сам спортсмен категорически отрицает свою вину.

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32-летний испанский футболист Уго Мальйо предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах. Спортсмен перед матчем якобы коснулся груди женщины, одетой в костюм попугая — она была талисманом команды противника Espanyol. Об этом пишет издание Sport Bible.

Сообщается, что инцидент произошел на поле перед началом игры в 2019 году, когда Мальйо и его партнеры по команде "Сельта Виго" здоровались за руку с игроками Espanyol.

Сначала дело против спортсмена, который категорически отрицает свою вину, было закрыто, но решение отменили после апелляции.

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Футболист утверждает, что имеющиеся видеозаписи свидетельствуют о его невиновности. Однако суд решил, что собранных доказательств достаточно для нового судебного разбирательства, запланированного на июль этого года.

"Хотя приветствие происходит быстро, но оно длилось дольше, чем в других случаях. Мы видим, что что-то происходит между талисманом команды и игроком. Поэтому вполне возможно, что эти прикосновения были", — сказал судья на предыдущем заседании.

Истица, которую называют Анной, утверждает, что тогдашний капитан "Сельты Виго" засунул руку под ее костюм и "схватил за грудь".

Мальйо, в свою очередь, объяснил журналистам, что перед матчем был полностью сосредоточен на игре, поскольку его команда боролась за сохранение места в Ла Лиге.

Талисманы команды в костюме попугаев Фото: Espanyol

Сейчас испанский игрок выступает за бразильский клуб Internacional. В случае признания футболиста виновным, прокуратура потребует уплаты штрафа, сообщили в суде Мадрида.

Отмечается, что жертва домогательства работала талисманом с 2006 года, но оставила эту работу в 2021 году.

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