Жінку змусили прибрати сміттєві мішки у людський зріст: сусіди думають, що там трупи (фото)

Керолайн Ешлі поділилася цією історією в групі на Facebook. Її пост швидко став вірусним, зібравши безліч вподобань, репостів та коментарів.

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41-річна Керолайн Ешлі з Великої Британії після скарги сусідки Карен змушена зняти з дерев прикраси на Геловін у вигляді "мішків для трупів". До жінки прийшов працівник Ліверпульської ради з вимогою прибрати провокативний декор. Про це пише видання Metro.

Керолайн спочатку була спантеличена цією вимогою, оскільки її діти не бояться реквізиту до традиційного свята — Дня всіх святих, але вона не хотіла вступати у конфлікт, тому прибрала мішки.

Сусідка Керолайн Ешлі поскаржилась на моторошний декор Фото: Caroline Ashley

"Міська рада ніколи й ні на що так швидко не реагувала. Я повісила сміттєві мішки, а наступного дня він уже прийшов", — розповідає британка про візит представника ради.

Вона поділилася цією історією в групі на Facebook, що налічує 300 тисяч учасників, запитавши: "Чи не забагато мішків для трупів?". Її пост швидко став вірусним, зібравши безліч вподобань, репостів та коментарів.

"Коли я знімала декор з дерева, повз мене проходила жінка, яка саме розмовляла телефоном. Вона зупинилася й запитала: "Що ви робите?". Кажу: "Мушу їх прибрати, бо це не моя земля, до того ж деякі люди засмучені". Вона здивувалась: "Ти жартуєш? Я всім розповідаю про цей будинок", — переказує Керолайн розмову з незнайомкою.

Пізніше міська рада Ліверпуля підтвердила, що після отримання скарги було "вжито заходів".

Декор перед будинком Керолайн Ешлі Фото: Caroline Ashley

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жартівникові, який торік на Гелловін переодягнувся в костюм терориста на "Манчестер Арені" (Велика Британія), загрожує в'язниця. 40-річний Девід Вуттон позував на стадіоні в арабському головному уборі й білій футболці з написом "Я люблю Аріану Гранде", написаним червоною ручкою.

А от 46-річна Елізабет Роуз зіткнулася з жахливим випробуванням, коли зрозуміла, що її "тимчасове" татуювання на Геловін не зникає. Тривожності ситуації додавало те, що наступного дня в неї була запланована важлива зустріч.