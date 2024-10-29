"Невдало махнула рукою": жінці довелось перерити 28 гектарів сміття на полігоні

Апітчая Нінг заручилась підтримкою місцевих чиновників, а також найняла помічників, яким власноруч допомагала сортувати відходи.

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Жительці провінції Накхонпханом, що в Таїланді, довелось наймати працівників й разом з ними упродовж 30 годин переривати 28 гектарів сміття на полігоні, аби знайти втрачену діамантову каблучку. Цю історію жінка розповіла у TikTok.

Апітчая Нінг зізналась, що зняла ювелірну прикрасу, щоб помити руки, але випадково впустила її у відро для сміття. Так коштовність опинилася в контейнері на вулиці й згодом потрапила на звалище.

Коли фігурантка цієї історії збагнула, що трапилось, то вирішила розпочати масштабні пошуки, щоб за будь-яку ціну повернути втрачену річ.

Апітчая заручилась підтримкою місцевих чиновників, а також найняла помічників, яким власноруч допомагала сортувати відходи. Через 30 годин вона опублікувала відео, в якому показала знайдену каблучку, що яскраво виблискувала на сонці.

Жінка пояснила, що рішення перерити полігон було раціональним, позаяк прикраса коштувала 400 тисяч батів (11 880 доларів), а послуги робітників обійшлися всього у 20 тисяч батів (600 доларів).

У розділі коментарів підписники Нінг були вражені, що їй таки вдалось повернути втрачену коштовність.

"Неймовірно! Як вам вдалося знайти її всього через 30 годин?";

"Це приголомшливо, ця каблучка варта кожної хвилини пошуків";

"Ви маєте знати, куди сміттєвоз з вашого району скидає відходи. Якщо прояснити цей момент, то пошук не здаватиметься аж настільки складним".

Один з користувачів TikTok поцікавився, звідки у жінки була впевненість, що найняті працівники потайки не лишать каблучку собі.

"Я сказала їм, що це каблучка з діамантом й забезпечила прозорість і ретельність під час пошуків", — пояснила авторка відео, уникнувши чіткої відповіді на поставлене питання.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що мати двох дітей Домінік Манган з Ліверпуля (Велика Британія) поставила паркан, щоб відгородитися від свого сусіда, який "відкрив" сміттєзвалище просто перед своїм будинком.

А от 41-річна Керолайн Ешлі з Великої Британії після скарги сусідки Карен змушена зняти з дерев прикраси на Геловін у вигляді "мішків для трупів". До жінки прийшов працівник Ліверпульської ради з вимогою прибрати провокативний декор.