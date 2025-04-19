Мама хотіла зняти перші кроки малюка, але натомість зафіксувала щось інше (фото)

Намір зняти перші кроки шестимісячної дівчинки закінчився для матері дуже зворушливим моментом, коли її дворічний син Джуліан з розладом аутистичного спектра вперше чітко промовив слово.

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Про цей випадок, що стався кілька днів тому, мати двох дітей Аманда Молінарі розповіла на своїй сторінці у TikTok.

"Ми якраз закінчили вечеряти й почали гратися перед купанням. Помітили, що наша донька почала ставати на руки та коліна, намагаючись робити рухи вперед і назад. Оскільки це моя друга дитина, то я вже знаю, що вони роблять усе так швидко й несподівано, тож я увімкнула камеру, намагаючись зняти її", — поділилася жінка в інтерв’ю з Newsweek.

Джуліан заговорив

Те, що сталося далі, потрапило на відео: Джуліан став перед камерою і несподівано вигукнув "чіііз".

"Мій син знає про камеру завдяки спалаху — це привертає його увагу. Мабуть, він побачив боковим зором, що спалах увімкнений, і вирішив привернути до себе увагу", — пояснила Молінарі.

Мама була зворушена побаченим на відео Фото: TikTok

Можна подумати, що це звичайна сцена з сімейного життя, але насправді ні. "На другий день народження Джуліана нам сказали, що у нього аутизм. Потрібно буде докласти чимало зусиль, аби він почав говорити. Тому це справді прекрасно – зафіксувати, як моя перша дитина робить те, про що я мріяла", — зізнається мама.

Приклад надихає інших

Вона прагне показати іншим батькам таких дітей, що малюки можуть перевершити всі очікування — потрібно лише вірити в них і бути терплячими. "Я була така схвильована, що негайно припинила запис. Це одне із найкращих відчуттів у світі — нарешті почути, як Джуліан щось говорить", — підсумувала вона.

Як раніше повідомляв Фокус, мешканка Перта (Західна Австралія) Габбі Кліксбі, перебуваючи на пізньому терміні вагітності, переглядала запис із камери відеоспостереження, встановленої в дитячій кімнаті. На відео вона почула щось настільки кумедне, що не змогла стримати сміх. Відео стрімко розлетілося в соцмережах, ставши справжнім вірусним хітом.

А інша мама, Сара Коллінз, сподівалася зняти зворушливий момент, коли її син проводить час із вітчимом. Однак камера зафіксувала несподівану репліку хлопчика, яка шокувала обох дорослих. Короткий, але дуже кумедний ролик викликав бурхливу реакцію в TikTok і вже набрав мільйони переглядів.