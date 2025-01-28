У продаж надійшла небезпечна газована вода: що в ній міститься і чому вона шкідлива для нас

Напій, який вживають мільярди людей, нещодавно відкликали з багатьох країн у Європі через вміст небезпечної речовини. На такий радикальний крок є низка причин, адже вона здатна зачепити багато галузей нашого здоров'я і порушити наш розвиток.

Related video

Нещодавно компанія Coca-Cola відкликала кілька продуктів у Європі через виявлення підвищеного вмісту хлорату — хімічної сполуки, пов'язаної з низкою ризиків для здоров'я. Хлоратне забруднення, що часто є побічним продуктом процесів дезінфекції води, викликає побоювання через його можливий вплив на здоров'я людей, особливо таких вразливих груп, як діти та немовлята. Хоча компанія Coca-Cola запевнила громадськість, що ризики невеликі, цей інцидент укотре привернув увагу до хлорату і до того, чому він може бути небезпечним, пише The Guardian.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Хлорат — це хімічна сполука, яка часто трапляється у воді та продуктах харчування внаслідок використання дезінфекційних засобів на основі хлору. Ці дезінфікуючі засоби широко використовуються на водоочисних станціях і в харчовій промисловості для знищення бактерій та інших хвороботворних мікроорганізмів.

Важливо

Смерть у пляшці: вчені заявили, що навіть водопровідна вода безпечніша за бутильовану

Під час розпаду сполуки хлору можуть утворювати хлорати, які залишаються після його використання. Хоча невеликі кількості хлоратів зазвичай вважаються безпечними, їхній надмірний вміст може призвести до різних ускладнень зі здоров'ям, особливо в разі тривалого впливу.

Основна небезпека хлоратів полягає в їхній властивості порушувати здатність організму ефективно використовувати йод. Йод — найважливіша поживна речовина, що підтримує функцію нашої щитоподібної залози, яка регулює такі важливі процеси, як метаболізм, ріст і розвиток. Хлорат може перешкоджати засвоєнню йоду щитоподібною залозою, що призводить до зниження вироблення тиреоїдних гормонів. Згодом це порушення може призвести до проблем зі здоров'ям, пов'язаних з органом, включно з гіпотиреозом, що спричиняє такі симптоми, як втома, набір ваги і затримки в розвитку у дітей.

Ризики ускладнень підвищені для немовлят, дітей і людей з дефіцитом йоду, оскільки їхні запаси речовини нижчі, а функція щитоподібної залози більш чутлива до зовнішнього втручання. Наприклад, у немовлят, які вживають молочні суміші, приготовані на воді з підвищеним вмістом хлорату, ускладнення може вплинути на розвиток і ріст мозку.

Навіть незначний вплив протягом тривалого часу може посилити наявний дефіцит йоду в дорослих і призвести до дисбалансу гормонів щитоподібної залози. У науковому висновку, опублікованому в журналі EFSA Journal за авторством Європейського управління з безпеки харчових продуктів (EFSA) від 2015 року вчені дійшли висновку, що тривалий вплив хлорату може становити небезпеку для здоров'я дітей, особливо в регіонах, де поширений дефіцит йоду, що підтвердило його небезпеку.

Хоча в більшості країн йод додають до кухонної солі або інших харчових продуктів для запобігання дефіциту речовини, випадки захворювання на його основі все ще існують, і забруднення хлоратом може посилити проблему. EFSA також встановила допустиму норму добового споживання хлорату з розрахунку 3 мікрограми на кілограм ваги тіла на день.

Крім проблем, пов'язаних зі щитовидною залозою, високий рівень хлорату може порушити здатність червоних кров'яних тілець переносити кисень, що може призвести до гемолізу. Гемоліз — це руйнування червоних кров'яних тілець, у результаті якого гемоглобін потрапляє в кров. Це може порушити здатність крові переносити кисень до тканин і спричинити такі симптоми, як втома, блідість шкіри, задишка, а у важких випадках — жовтяниця.

Такий стан трапляється рідко і, як правило, тільки за дуже високих доз, але він підкреслює важливість підтримання рівня хлорату в їжі та воді в безпечних межах. Уряди та агентства з безпеки харчових продуктів у багатьох країнах уже встановили суворі норми вмісту хлорату у воді та продуктах харчування, щоб звести до мінімуму ризики для здоров'я населення. Наприклад, у Європейському союзі чітко визначено максимальні межі вмісту хлорату в питній воді та деяких продуктах харчування.

Регулярні перевірки компаній, що виробляють харчові продукти та напої, такі як планові дослідження, що виявили проблему на підприємстві Coca-Cola, мають вирішальне значення для виявлення та усунення забруднення до того, як продукція потрапить до споживачів і зашкодить мільйонам.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили шкідливі речовини в поширеній косметиці. Вони заявили, що незалежно від цінового діапазону, багато з них містять у собі небезпечні для здоров'я речовини.

Також Фокус писав про те, як галас навколо аспартаму затьмарив більш небезпечний і поширений канцероген. Поки весь світ турбується про аспартам, інший, небезпечніший канцероген, метил евгенол, тихо ховається в наших повсякденних продуктах.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.