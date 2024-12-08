Coca-Cola допоможе в домашніх справах: названо 6 унікальних властивостей напою
Популярний у всьому світі напій не тільки втамовує спрагу. Напій допоможе навести чистоту вдома, його можна застосовувати для видалення накипу, цвілі та іржі й навіть відмити до блиску лобове скло автомобіля.
Улюблений у всьому світі безалкогольний напій не тільки втамовує спрагу. Coca-Cola допоможе в домашніх справах, особливо в прибиранні, пише британський таблоїд Daily Mirror.
Секрет полягає в унікальному складі напою: завдяки низькому рівню pH на рівні 2,8, Coca-Cola перебуває на одному рівні зі свіжим лимонним соком і оцтом. Напій сміливо можна використовувати для прибирання будинку: від видалення накипу в чайнику до чищення лобового скла автомобіля.
Видання наводить шість "чистячих" лайфхаків для Coca-Cola, які варто спробувати. Дивовижно потужні властивості Coca-Cola можуть заощадити гроші.
Чайник без накипу за півгодини
Завдяки властивостям напою, очищення чайника від накипу стане "легкою прогулянкою". Налийте повний чайник Coca-Cola, закип'ятіть і залиште його на 30 хвилин.
Очищення туалету
Coca-Cola чудово підійде для чищення унітазу. Просто вилийте напій всередину, залиште його приблизно на 1 годину, потім змийте і використовуйте туалетний йоржик, щоб видалити залишки бруду.
Позбавтеся від іржі
Невеликі предмети можна замочити в склянці з колою на ніч і потерти один об одного наступного ранку. Іржа піде без сліду.
Усунення цвілі
Налийте колу на забруднену ділянку, використовуйте рушник, змочений колою і покладіть його на поверхню. Залиште на кілька хвилин і протріть. Може знадобитися додаткове очищення, щоб видалити частину цвілі.
Чищення лобового скла автомобіля
Очистити лобове скло автомобіля від комах та інших забруднень можна, виливши на скло банку коли, а потім змивши її струменем води зі шланга.
Видалення складних плям на тканині
Кров, жир та інші складні плями можна видалити кока-колою. Потрібно вилити банку напою в прання зі звичайним мийним засобом/порошком і запустити звичайний цикл прання.
Нагадаємо, компанія Coca-Cola оновила культову різдвяну рекламу за допомогою штучного інтелекту. Технології надали сучасної нотки культовому ролику "Свята наближаються", що транслюються з 1995 року.
Логотип Coca-Cola містить таємне послання споживачам: елегантний хвостик "С" символізує посмішку, підкреслюючи спрямованість на щастя і насолоду.