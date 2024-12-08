Coca-Cola поможет в домашних делах: названы 6 уникальных свойств напитка

Популярный во всем мире напиток не только утоляет жажду. Напиток поможет навести чистоту дома, его можно применять для удаления накипи, плесени и ржавчины и даже отмыть до блеска лобовое стекло автомобиля.

Любимый во всем мире безалкогольный напиток не только утоляет жажду. Coca-Cola поможет в домашних делах, особенно в уборке, пишет британский таблоид Daily Mirror.

Секрет состоит в уникальном составе напитка: благодаря низкому уровню pH на уровне 2,8, Coca-Cola находится на одном уровне со свежим лимонным соком и уксусом. Напиток смело можно использовать для уборки дома: от удаления накипи в чайнике до чистки лобового стекла автомобиля.

Издание приводит шесть "чистящих" лайфхаков для Coca-Cola, которые стоит попробовать. Удивительно мощные свойства Coca-Cola могут сэкономить деньги.

Чайник без накипи за полчаса

Благодаря свойствам напитка, очистка чайника от накипи станет "легкой прогулкой". Налейте полный чайник Coca-Cola, вскипятите и оставьте его на 30 минут.

Очистка туалета

Coca-Cola прекрасно подойдет для чистки унитаза. Просто вылейте напиток внутрь, оставьте его примерно на 1 час, затем смойте и используйте туалетный ершик, чтобы удалить остатки грязи.

Избавьтесь от ржавчины

Небольшие предметы можно замочить в стакане с колой на ночь и потереть друг о друга на следующее утро. Ржавчина уйдет без следа.

Устранение плесени

Налейте колу на загрязненный участок, используйте полотенце, смоченное колой и положите его на поверхность. Оставьте на несколько минут и протрите. Может потребоваться дополнительная очистка, чтобы удалить часть плесени.

Чистка лобового стекла автомобиля

Очистить лобовое стекло автомобиля от насекомых и других загрязнений можно, вылив на стекло банку колы, а затем смыв ее струей воды из шланга.

Удаление сложных пятен на ткани

Кровь, жир и другие сложные пятна можно удалить кока-колой. Нужно вылить банку напитка в стирку с обычным моющим средством/порошком и запустить обычный цикл стирки.

Напомним, компания Coca-Cola обновила культовую рождественскую рекламу с помощью искусственного интеллекта. Технологии придали современную нотку культовому ролику "Праздники приближаются", транслируемые с 1995 года.

Логотип Coca-Cola содержит тайное послание потребителям: элегантный хвостик "С" символизирует улыбку, подчеркивая направленность на счастье и наслаждение.